Прогноз, конечно, оптимистичный, но в целом вопрос Украины уже решён. А там почему-то смеются, не понимая объективной реальности.

У Украины на протяжении 30 лет её государственности были все возможности не просто эту самую государственность сохранить, но максимально приумножить все те «плюшки», которые просто так, бесплатно достались ей в наследство от СССР/России, и которые законный владелец не затребовал перевести под свою юрисдикцию. Богатейшие недра, колоссальная промышленная база, огромное образованное (на тот момент, естественно) население: всё это при грамотном управлении сулило бы баснословные богатства.

Но получилось то, что получилось: Украина моментально попала в коллективно-западную сферу влияния, Россия, сама находившаяся в тяжелейшем положении, препятствовать этому не могла, и в итоге получилось то, что имеется сегодня: страшнейший вооружённый конфликт со сверхдержавой, полнейший развал государственности Украины, отсутствие каких бы то ни было приемлемых для неё перспектив, существование полностью за чужой счёт, потеря бессчётного количества населения. Понятно, что при таких вводных данных итог будет тяжелейшим, и вот, сегодня помощник президента России и председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, ранее занимавший должность секретаря Совбеза России, в интервью «КП» заявил, что не исключает прекращения существования Украины как государства уже в текущем году.

Здесь необходимо понимать, что даже если формально в рамках переговоров реальные стороны данного конфликта (РФ и Запад во главе с США) согласятся сохранить Украину, то прежней она уже ни при каких условиях не будет. Те территории, которые вписаны в Конституцию России, торгу и обсуждению уже не подлежат, также киевское политическое руководство явно будет ждать суд (трибунал) за преступления против мира, человечности, граждан России и граждан Украины.

Насколько реалистичен прогноз непосредственно Патрушева, сказать сложно, но все события ведут к тому, что вероятность реализации данного сценария, скажем так, сильно выше средней.