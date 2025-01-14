Как там с напряжением в розетках на Украине? Всё ещё почему-то выше 0 В?

Крайне пассивное поведение российского политического руководства, а именно отсутствие массированных и всеобъемлющих ударов возмездия по чувствительным целям на Украине в ответ на каждодневные массированные террористические удары ВСУ по объектам российской гражданской и промышленной инфраструктуры, может свидетельствовать (да не просто может, а именно что свидетельствует) об идущих за кулисами данного конфликта переговорами с истинным виновником данного кризиса — с США. По-другому эту мягкость и библейскую постановку другой щеки объяснить невозможно.

А тем временем киевское политическое руководство запускает по объектам на территории РФ уже такое количество дронов и ракет, которые может себе позволить разве что Россия. Сегодня ночью удару подверглись многочисленные регионы России — от Брянской области до Республики Татарстан. Несмотря на то, что удар был поистине массированным, и в его рамках применялись в том числе ракеты Storm Shadow и ATACMS производства Британии и США соответственно (а их применение невозможно без прямого задействования Британии и США), благодаря действиям противовоздушной обороны большого ущерба удалось избежать: снова ущерб ограничился повреждением отдельных цистерн с топливом, гражданской инфраструктуры, автомобилей и прочего.

Минобороны России обещает, что данные действия Киева без ответа не останутся, но факт заключается в том, что на Украине по-прежнему нет крупных проблем с электроснабжением, хотя у России есть все возможности эти проблемы создать. Именно отсутствие проблем с электроснабжением позволяет Киеву производить сборку беспилотников, осуществлять их довоз к точкам пуска, доставлять боеприпасы и личный состав на линию боевого соприкосновения. Каждый пуск беспилотников с Украины в сторону России, а это, если что, классифицируется как террористические акты, должен сопровождаться уничтожением энергетической инфраструктуры «страны-отправителя»; только так там начнут думать о последствиях.