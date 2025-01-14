Хорошо, что кратковременный. Каждый такой сбой — это десятки миллионо рублей убытков ежеминутно. Но этого почему-то непринято упоминать.

Всё, к чему мы привыкли за последние десятилетия, целиком и полностью держится на взаимодействии компьютеров и их сетей. Проще говоря, на интернете. Сейчас без интернета невозможно, по сути, ничего: от заказа продуктов на дом до осуществления своей трудовой деятельности, от оплаты товаров и услуг до получения заработной платы. Именно поэтому поддержание сетевой инфраструктуры в превосходном состоянии — это задача стратегической, критической важности.

И вот, сегодня, около получаса назад — примерно в 17 часов по московскому времени — российские пользователи Сети сообщили о том, что не могут зайти ни на один сайт, и что работал, по сути, только Telegram. Проблема оказалась масштабной и затронула не только провайдеров стационарной связи, но и операторов связи мобильной. К счастью, неполадки были быстро устранены, и время простоя составило не более получаса. На момент публикации данной заметки работоспособность Рунета была полностью восстановлена.

Пока что официальной информации о причине неполадки нет. Важно понимать, что каждая минута простоя Рунета — это даже не миллионы, а десятки миллионов рублей убытков: различные транзакции проводятся ежесекундно.