Но вопросов больше, чем ответов.

Формально иностранные автомобильные концерны, конечно, не могут не подчиниться требованиям своих правительств, но суровая правда жизни такова, что если бы они хотели, то могли бы заявить, что их продукция жизненно необходима, а потому — не подлежит обложению незаконными нелегитимными рестрикциями («санкциями»).

Схитрить таким способом получилось многим западным корпорациям, продолжившим работать в России, но только не автопроизводителям, которые все поголовно вышли с российского рынка, а теперь их заводы переданы другим компаниями и находятся под внешним управлением. Рынок утерян, доверие утеряно, конкурентоспособность теперь под вопросом, и вот, глава комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Алексей Калицев отметил, что организация продолжает контактировать с большей частью западных автоконцернов, и допустил, что в перспективе они могут вернуться на российский рынок. По мнению Калицева, ситуация такова, что нельзя исключать «вообще ничего».

Здесь следует понимать, что при таком развитии событий коллективному Западу придётся снять с РФ все рестрикции («санкции»), а это, если что, одно из условий Москвы по урегулированию текущего кризиса. В свою очередь, западным автоконцернам мало того что придётся выкупить обратно свои заводы и выплатить все накопившиеся неустойки, но ещё и переоформить договоры о присутствии на российском рынке. В эти договоры должно быть железобетонно прописано, что выход с российского рынка не допускается ни при каких условиях, кроме прямой войны с государством, в котором зарегистрирован автопроизводитель, или же в случае банкротства автоконцерна как такового (именно концерна, а не его условной российской «дочки»). На таких условиях вернуть конкуренцию на российский автомобильный рынок вполне можно, потому что от безальтернативного засилья «Китая» в России проиграли, пожалуй, все.