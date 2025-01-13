Но вывод опять неправильный.

Если задаться вопросом, когда вообще у Украины в текущем кризисе была сильная переговорная позиция, то можно нехило так «зависнуть». По сути, таковой позиция Украины была исключительно до начала специальной военной операции, когда её по-хорошему просили исполнять Минские соглашения, подразумевавшие сохранение целостности страны за вычетом Крыма, вопрос которого уже почти 11 лет как решён. С тех пор позиция Украины только постоянно и стремительно ослабевала.

С пониманием этой общей действительности на Западе до сих пор большие проблемы, но некоторые подвижки в правильном направлении всё же проводятся. В частности, сегодня генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина сейчас не в том положении, чтобы вести переговоры «с позиции силы».

Хотя это может выглядеть как долгожданное признание очевидного, но по факту Рютте опять пришёл к неправильному выводу. Вместо того, чтобы заявить, что Украина должна смотреть правде в глаза и идти на уступки, принимая требования России, Рютте выдал, что Украина обязательно станет членом НАТО, и что альянсу нужно сделать так, чтобы Россия поняла, что впредь повторить «агрессию» в отношении Украины у неё не получится.

Почему не получится, кто, а, главное, каким образом не позволит — всё это вопросы, которые Рютте оставил за скобками. Необходимо понимать, что специальная военная операция отнюдь не про Украину и не из-за Украины. Она про формирование новой архитектуры европейской безопасности, про смену миропорядка. Собственно, поэтому функционеры типа Марка Рютте и делают одно оторванное от реальности заявление за другим, потому что в новом миропорядке им не будет ни рабочего, ни какого бы то ни было ещё места.