Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Audi в 2024 году сильно потеряла в продажах
Случилось что-то, может?

Немецкий автопром, который на протяжении десятилетий был совокупным символом всей Германии, стремительно теряет в продажах, причём, что характерно, в первую очередь на своей же собственной родине. Так, сегодня стало известно, что общие мировые продажи автомобилей марки Audi (входит в Volkswagen AG) по итогам 2024 года сократились на 11,8 %, составив 1 671 218 единиц.

Наиболее сильно продажи Audi просели, собственно, в самой Германии: аж на 21,3 %. В целом же спад продаж данной премиальной марки наблюдается во всех основных регионах: в США сократились на 14 %, в Китае на 10,9 %, в Европе в целом на 5,9 %. С российского рынка вся Volkswagen AG ушла в 2022 году в рамках присоединения к незаконным нелегитимным рестрикциям («санкциям») Европейского Союза.

При этом необходимо понимать, что спад продаж претерпевает вся «большая тройка» немецких автопроизводителей. Mercedes-Benz отчитался о снижении мировых продаж на 4 %, а BMW Group — также на 4 %.

Ничего удивительного в этом нет. Автомобили постоянно дорожают, а уровень доходов в некогда странах первого мира проседает вследствие экономического упадка, вызванного развязанными коллективным Западом экономическими войнами с теми, кто в значительной, если не в основной форме, обеспечивали ему его благополучие, в результате чего потенциальных покупателей становится меньше. Когда начинаются кризисные явления, людям резко становится не до расточительства, а покупка нового автомобиля — это всегда расточительство.

#экономика #автомобили #германия #volkswagen #audi #volkswagen ag
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Умные очки вступают в новую технологическую эру с более элегантным дизайном и низкими ценами
+
Перспективная игровая сборка в 2025г для запуска требовательных новинок в 2К@60 fps на AMD
22
Человекоподобные роботы скоро будут использоваться не только на заводах, но и в домашних условиях
6
Итоги гоночного уик-энда 11-12 января
+
Почему Курская наступательная операция ВСУ - это стратегическое поражение Украины
37
О тонком юморе от Дженсена Хуанга на презентации GeForce RTX 5070 и сравнении с RTX 4090
44
О причинах успеха аниме Solo Leveling и его важности для геймеров
9
3 года с GeForce RTX 3060 — почему я оставлю ее в ПК надолго и что сделаю для улучшения охлаждения
31
Сборка ретро-ПК - часть 6: продолжаем поиск оптимальной конфигурации для API Glide
18
ТОП-10 игровых процессоров стоимостью до 20 000 рублей – рейтинг 2025 года
9

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
20:00
ты видимо тоже в гости к насральному собрался,ты говори да незаговаривайся.если трусонюх сидит в пшекии .то тебя то плотно на бутылку в апшеронске посадить как два пальца,и будешь видосы с извинениями...
ТОП-10 игровых процессоров стоимостью до 20 000 рублей – рейтинг 2025 года
Бахтиер Кудратуллаев
19:58
как понимаю, это твой приёмный экзамен в отряды Путина
ТОП-10 игровых процессоров стоимостью до 20 000 рублей – рейтинг 2025 года
Nvidia&Intel Hater
19:55
>>>В будущем же, купив Core i5-12600KF, вы сможете перейти на Core i7-13700KF или 14700KF без смены платформы. Правда стоит это делать если вы совсем идиот )
ТОП-10 игровых процессоров стоимостью до 20 000 рублей – рейтинг 2025 года
Nvidia&Intel Hater
19:51
Насральный не даст соврать).Трусонюх скоро ему привет передаст лично
ТОП-10 игровых процессоров стоимостью до 20 000 рублей – рейтинг 2025 года
Георгий Пряхин
19:51
DLSS Performance!!!, играйте сами в таком рендере, у самого 4К монитор, ниже DLSS баланс вообще ловить нечего, сильно страдает качество картинки.
Разница в производительности между RTX 5080 и RTX 4080 в Cyberpunk 2077 оказалась менее 20%
zoxa
19:43
Поставки (экспорт) СССР Рейху был существенно больше швейцарского.
МИД Швейцарии рассказали про готовность страны принять встречу Путина и Трампа
Михаил Бреус
19:38
Хоть я и старпер немолодой, большинство современных игр не цепляет, если не все даже ведьмак и киберпук мимо, но эта игруха редчайшее исключение прошел до конца хоть и долго мучался, но мучение эти не...
О тонком юморе от Дженсена Хуанга на презентации GeForce RTX 5070 и сравнении с RTX 4090
zoxa
19:35
не слушай их - голоса в свое голове, они бестолковые
МИД Швейцарии рассказали про готовность страны принять встречу Путина и Трампа
Анатолий Павлюшин
19:35
3060Ti умирают на Хайниксе
3 года с GeForce RTX 3060 — почему я оставлю ее в ПК надолго и что сделаю для улучшения охлаждения
zoxa
19:34
самое забавное, когда начинают "просвещать" ни хрена не зная, ты б погуглил хотя бы
МИД Швейцарии рассказали про готовность страны принять встречу Путина и Трампа
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем