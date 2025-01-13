Случилось что-то, может?

Немецкий автопром, который на протяжении десятилетий был совокупным символом всей Германии, стремительно теряет в продажах, причём, что характерно, в первую очередь на своей же собственной родине. Так, сегодня стало известно, что общие мировые продажи автомобилей марки Audi (входит в Volkswagen AG) по итогам 2024 года сократились на 11,8 %, составив 1 671 218 единиц.

Наиболее сильно продажи Audi просели, собственно, в самой Германии: аж на 21,3 %. В целом же спад продаж данной премиальной марки наблюдается во всех основных регионах: в США сократились на 14 %, в Китае на 10,9 %, в Европе в целом на 5,9 %. С российского рынка вся Volkswagen AG ушла в 2022 году в рамках присоединения к незаконным нелегитимным рестрикциям («санкциям») Европейского Союза.

При этом необходимо понимать, что спад продаж претерпевает вся «большая тройка» немецких автопроизводителей. Mercedes-Benz отчитался о снижении мировых продаж на 4 %, а BMW Group — также на 4 %.

Ничего удивительного в этом нет. Автомобили постоянно дорожают, а уровень доходов в некогда странах первого мира проседает вследствие экономического упадка, вызванного развязанными коллективным Западом экономическими войнами с теми, кто в значительной, если не в основной форме, обеспечивали ему его благополучие, в результате чего потенциальных покупателей становится меньше. Когда начинаются кризисные явления, людям резко становится не до расточительства, а покупка нового автомобиля — это всегда расточительство.