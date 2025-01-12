США всё до лампы, они ведь с Россией практически не имели и не имеют никаких экономических связей. В отличие от бесхребетной Европы.

Если опустить весь инфантильный идеализм про «демократию», «свободу» и прочие фантазии, то ключевой задачей США в рамках собственного влезания в украинский кризис было максимально рассорить Россию с Европой через полностью подконтрольные наднациональные европейские институты и «элиты». С данной задачей США справились, освободив себе рынок сбыта собственной нефти и природного газа (к вопросу о том, кто для кого страна-бензоколонка), вот только главной пострадавшей была, есть и будет Европа.

Понимают это в Венгрии, где сегодня министр иностранных дел Петер Сийярто раскритиковал принятые несколько дней назад новые американские рестрикции, направленные против российского энергетического сектора. По словам Сийярто, это решение приведёт к скачку цен на топливо в Европе, а следом за этим — к скачку цен и на всё остальное.

По словам главы венгерского внешнеполитического ведомства, Будапешт будет делать всё, что в его силах, дабы максимально снизить влияние новых антироссийских рестрикций США на венгерскую экономику.