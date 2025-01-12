Россия более не считает Швейцарию не то что дружественной, даже нейтральной страной. О какой организации встречи на её территории вообще может идти речь?

Исторически сложилось, что Швейцария мнит себя нейтральным государством, способным становиться площадкой для «разруливания» кризисных явлений. И если условных 30 лет тому назад (и раньше) с отсутствием реального нейтралитета Швейцарии страны были готовы мириться, потому что кроме коллективного Запада и СССР/России других центров силы в мире не существовало, то теперь ситуация радикально иная. Во-первых, центров силы стало гораздо больше, а во-вторых, сама Швейцария рядом государств, включая РФ, более не воспринимается нейтральной.

Тем не менее, в Швейцарии этого то ли не знают, то ли предпочитают не замечать официальные заявления российского политического руководства, поэтому сегодня стало известно, что некогда нейтральное государство вознамерилось организовать на своей территории встречу президента России Владимира Путина и через неделю вступающего в должность президента США Дональда Трампа

С соответствующим известием выступило издание La Temps со ссылкой на швейцарское внешнеполитическое ведомство. При этом МИД Швейцарии всё-таки нашёл в себе силы упомянуть, что навязывать свои услуги Берн не станет. Напомним, что и Путин, и Трамп заявили, что готовы контактировать друг с другом.

Здесь следует понимать несколько важных вещей. Во-первых, Россия, как мы уже упомянули, более не считает Швейцарию нейтральным государством, потому что оно позволило себе акты экономической агрессии в отношении РФ, не сумев сопротивляться давлению коллективного Запада, хотя имело все на то возможности. Во-вторых, организация безопасности такого мероприятия сейчас в Европе — это весьма насущный вопрос, на который нет чёткого и гарантированного ответа. И, наконец, Европу пора потихоньку, но демонстративно исключать из перечня центров принятия глобальных решений.