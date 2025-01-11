Не вопрос. Санкции с РФ снимаете, компенсации и репарации в пользу России выплачиваете, приносите публичные извинения за участие в конфликте на Украине, клянётесь больше не творить глупости, и можно покумекать.

Утрата Германией доступа к российским доступным энергоносителям надолго, если не навсегда, поставила ФРГ в неловкую позицию тотальной зависимости от США, которым за тот же самый товар теперь нужно платить примерно вчетверо больше, чем Берлин платил Москве. С такими расходами ни о какой промышленности и речи быть не может, поэтому все производители, кто имеют такие возможности, передислоцируются из Германии в США или в Китай. Ситуация пока не критическая, но если экстренно ничего не предпринять, то уже в обозримой перспективе она таковой станет.

И быть магом, чтобы смотреть в будущее, здесь вовсе не надо: достаточно наблюдать за тенденцией, понимать, что никаких шагов по её изменению политическое руководство Германии не просто не предпринимает, а даже наоборот, постоянно усугубляет ситуацию, и на основе этого элементарного анализа делать простые выводы. Вот их и делает сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» и по совместительству кандидат в канцлеры ФРГ от неё Алис Вайдель. Сегодня фрау Вайдель призвала запустить сохранившиеся после подрыва нитки газопроводов «Северный поток».

Как Вайдель себе это представляет, не вполне понятно, поскольку для начала надо будет выполнить целый ряд российских условий: выйти из Евросоюза, тем самым избавив Германию от необходимости соблюдения наднациональных европейских рестрикций («санкций»), выплатить России огромные компенсации за экономический и репарации за военный ущерб, нанесённый переданным Украине оружием, публично извиниться, покаяться и поклясться впредь всегда с Москвой дружить. При таком раскладе какой-то минимальный шанс на восстановление отношений между РФ и ФРГ возможен. И то, пройдут десятилетия, прежде чем подорванное Берлином доверие будет хоть как-то улучшаться.