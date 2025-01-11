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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Кандидат в канцлеры ФРГ призвала запустить сохранившиеся нитки «Северных потоков»
Не вопрос. Санкции с РФ снимаете, компенсации и репарации в пользу России выплачиваете, приносите публичные извинения за участие в конфликте на Украине, клянётесь больше не творить глупости, и можно покумекать.

Утрата Германией доступа к российским доступным энергоносителям надолго, если не навсегда, поставила ФРГ в неловкую позицию тотальной зависимости от США, которым за тот же самый товар теперь нужно платить примерно вчетверо больше, чем Берлин платил Москве. С такими расходами ни о какой промышленности и речи быть не может, поэтому все производители, кто имеют такие возможности, передислоцируются из Германии в США или в Китай. Ситуация пока не критическая, но если экстренно ничего не предпринять, то уже в обозримой перспективе она таковой станет.

И быть магом, чтобы смотреть в будущее, здесь вовсе не надо: достаточно наблюдать за тенденцией, понимать, что никаких шагов по её изменению политическое руководство Германии не просто не предпринимает, а даже наоборот, постоянно усугубляет ситуацию, и на основе этого элементарного анализа делать простые выводы. Вот их и делает сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» и по совместительству кандидат в канцлеры ФРГ от неё Алис Вайдель. Сегодня фрау Вайдель призвала запустить сохранившиеся после подрыва нитки газопроводов «Северный поток».

Как Вайдель себе это представляет, не вполне понятно, поскольку для начала надо будет выполнить целый ряд российских условий: выйти из Евросоюза, тем самым избавив Германию от необходимости соблюдения наднациональных европейских рестрикций («санкций»), выплатить России огромные компенсации за экономический и репарации за военный ущерб, нанесённый переданным Украине оружием, публично извиниться, покаяться и поклясться впредь всегда с Москвой дружить. При таком раскладе какой-то минимальный шанс на восстановление отношений между РФ и ФРГ возможен. И то, пройдут десятилетия, прежде чем подорванное Берлином доверие будет хоть как-то улучшаться.

#россия #политика #германия #энергетика
3
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Gensek_Vova
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zoxa
20:30
..."выплатить России огромные компенсации за экономический и репарации за военный ущерб, нанесённый переданным Украине оружием..." что автор курит - я хз... даже в высших политических кругах России......
Кандидат в канцлеры ФРГ призвала запустить сохранившиеся нитки «Северных потоков»
SMA
20:28
>renegade 1979 (он же трусикер) откуда инфа? Ренегат один из сторожил, помню его, сообразительный был, а трусикер, скоко раз тут пересекался, мямля какая то, туп как пробка
В поисках северокорейцев: Зеленский выдал пленного тувинца за бойца из КНДР
corsi
20:24
На кол, посмотрим, как ему весело будет.
Сразу погрустнел: боец ВСУ, радовавшийся захвату «Пятёрочки» в Курской области, попал в плен
FelsheR-zzzzz
20:23
Если эта фрау понравиться Владимир Владимировичу и совету директоров газпрома, то может они и дадут ей газку!)
Кандидат в канцлеры ФРГ призвала запустить сохранившиеся нитки «Северных потоков»
zoxa
20:21
в век доступности записи видео со звуком - это вошпе какое абычто... обсуждаем фотку морды... как говорится: чтоб деградировать надо сначала развиться, если же ты изначально тупой, то это не считаетс...
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Кандидат в канцлеры ФРГ призвала запустить сохранившиеся нитки «Северных потоков»
FelsheR-zzzzz
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