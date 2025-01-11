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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Сразу погрустнел: боец ВСУ, радовавшийся захвату «Пятёрочки» в Курской области, попал в плен
Обычно самые крикливые — они же самые трусливые. И при первой возможности сдаются в плен.

В начале августа 2024 года Украина добровольно превратила себя из жертвы (коей она никогда не была, но это уже лирика) в агрессора, осуществив вторжение в Курскую область. Политическое руководство Украины придумало ряд сомнительных причин данного действия, но никакой критики эти причины не выдерживают. Тем более что поведение военнослужащих ВСУ в Курской области трудно описать иначе, как терроризмом, мародёрством, насилием и массовым вандализмом. Ущерб от действий ВСУ в Курской области огромен, с Киева в обязательном порядке надо будет стрясти деньги на восстановление региона, причём с колоссальными процентами за моральный ущерб.

Как ни странно, но символом вторжения в Курскую область стал облюбованный ВСУшниками универсам «Пятёрочка» в Судже, который был разграблен в первые же дни вторжения и изрисован настенной «живописью» участвовавших в мародёрстве представителей конкретных подразделений. Поскольку солдаты не понимали, к чему всё происходящее приведёт и Украину в целом, и конкретно их в частности, то они считали делом чести «отметиться» у «Пятёрочки», зафиксировав тем самым факт причастности к преступлениям против мирных жителей и гражданской инфраструктуры.

Большая их часть обезврежены понятным всем способом, однако часть попадает в плен. Вот сегодня в плен в Курской области попал военнослужащий 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ уроженец Киевской области Андрей Матвиенко, который с нескрываемой радостью занимался мародёрством, включая ту самую «Пятёрочку», а теперь, будучи в плену, признаков счастья более не подаёт.

Далее от пленного последовал стандартный набор слов: его якобы насильно мобилизовали и заставили участвовать в операции в Курской области. Понятно, что это банальные отмазки. Насильно мобилизованные так себя на чужой территории не ведут. Так что следствию предстоит разобраться, на какое наказание пленный совершил преступлений против гражданского населения России.

#россия #украина #политика #боевые действия
2
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Makaveli23rus
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ЧatoБoт
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Выкатят ему счёт владельцы Пятёрочки - и будет этот какол со всем своим выводком поросячьим до скончания дней отрабатывать должок. З.Ы. И что-то у него грустное какое-то нынче е*ало.
Сразу погрустнел: боец ВСУ, радовавшийся захвату «Пятёрочки» в Курской области, попал в плен
Андрей Жуков
18:54
Просто написал бы пословицу как есть и понятен бы был коммент. А так звучит как бред какой-то.
Тест Radeon RX 9070 в игре Call of Duty: Black Ops 6 опубликованный IGN, вызывает сомнения
ebatorуа
18:51
это который сидел на кассе в тц и напевал что пятёрочка выручает.
Сразу погрустнел: боец ВСУ, радовавшийся захвату «Пятёрочки» в Курской области, попал в плен
Nvidia&Intel Hater
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аа .так его отпиперили в СБУ.все понятно.тогда вопросов нет
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