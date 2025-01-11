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Редакция
События в мире Михаил Андреев
FT: Путин с Трампом будет обсуждать вопрос присутствия НАТО в Восточной Европе
В декабре 2021 года Вашингтон обсуждать эту тему отказался. Теперь позиция США ослабла, а позиция РФ — усилилась. Время попробовать обсудить снова.

Поскольку в 1990-е Соединённые Штаты Америки на крайне непродолжительное в масштабах истории время стали единственной сверхдержавой, то стали вести себя, словно дворовые гопники. Вся политика Вашингтона по сегодняшний день описывается риторическим вопросом «И что вы нам за это сделаете?». Понятно, что сделать можно очень много всего болезненного, но в США в эту вероятность предпочитали не верить. Теперь же, когда РФ продемонстрировала, что её военно-промышленный потенциал за вычетом разве что производства боевых самолётов превосходит весь совокупный коллективно-западный, и этот потенциал подкреплён тремя годами реального боевого опыта, которого больше ни у кого в мире нет, можно поговорить на эту тему вновь.

И вот, издание Financial Times (FT) полагает, что вопрос восточного фланга НАТО будет поднят в рамках переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Соответствующую публикацию FT основывает на комментарии источника якобы в российских правительственных кругах.

Согласно комментарию источника FT, главной темой переговоров между Путиным и Трампом станет формирование новой системы безопасности, которая будет подразумевать отказ НАТО от своих планов на восточном фланге. Не уточняется, будет ли РФ настаивать на том, чтобы НАТО исключило из своего состава все государства, вступившие в альянс после 1997 года. Напомним, что в декабре 2021 года Россия предложила США и НАТО откатить военную инфраструктуру альянса на границы 1997 года, то есть, даже до первого расширения блока, и навсегда забыть про втягивание Украины в альянс. Тогда в Вашингтоне и Брюсселе лишь ухмыльнулись, тем самым сделав неотвратимым начало специальной военной операции на Украине, одной из целей которой является нейтрализация (внеблоковый статус) государства со столицей в Киеве.

Понятно, что на сегодняшний день международная, военная и экономическая позиции России многократно более уверенные, чем в конце 2021 года, поэтому и аргументы будут звучать убедительнее. Главное, чтобы администрация Трампа не упиралась рогом в фантазии и приняла реальность такой, какая она есть, а не такой, какой она хочет, чтобы эта реальность была. Как мы уже говорили не раз, украинский кризис — он отнюдь не про Украину, он про новую архитектуру европейской безопасности, подразумевающую ключевую роль России в решении всех европейских вопросов.

#россия #сша #политика #нато
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