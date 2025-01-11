А другого выхода уже нет. Нужно создавать буферную зону.

Когда исполняющий обязанности президента Украины Владимир Зеленский в рамках отчаянного шага на фоне тотального военного провала ВСУ в текущем конфликте решил рискнуть и как-то изменить положение дел «на земле», украинская армия перестала быть «жертвой», которой она, собственно говоря, никогда не была, и стала агрессором. С точки зрения международного права Украина обозначила свой конфликт как сугубо оборонительный в рамках воспринимаемой в качестве своей территории, поэтому отступление от этой программы и вторжение в Курскую область есть не что иное, как обыкновенная агрессия.

Сейчас ВС РФ наращивают усилия по выбиванию ВСУ из Курской области, ставшей местом, которое в историю войдёт как спустя 78 лет повторившее свою роль абсолютного перелома в конфликте, и вот, издание The Washington Post (WP) вполне справедливо опасается, что маниакальная инфантильная радость Киева по поводу удерживания клочка территории Курской области впоследствии обернётся для Украины страшной жизненной правдой. А страшная жизненная правда в следующем: ВС РФ после полной зачистки Курской области от ВСУ могут пойти уже в Сумскую область, включая сам областной центр, который находится не в пример ближе к российской границе, чем Курск — к украинской.

Почему WP подумало об этом только сейчас, учитывая, что такое развитие событий наиболее логично, поскольку теперь у России нет другого выхода, кроме как формировать «санитарную зону» на несколько десятков километров вглубь территории Украины, не вполне ясно. Как мы уже отмечали неоднократно, прозрение до коллективного Запада всегда доходит критически поздно: в момент, когда что бы то ни было исправлять в пользу Киева уже невозможно.

Следует понимать, что Курская авантюра Зеленского хоть и стала проблемой для России (уничтожены деревни, разрушено сельское хозяйство и нанесён колоссальный ущерб, который Киев будет обязан возместить в рамках мирного урегулирования, и нас совершенно не волнует, на какие деньги и каким образом он это будет делать), но именно здесь были «перемолоты» одни из самых боеспособных соединений ВСУ, а также уничтожено циклопическое количество военной техники, причём преимущественно западного производства. Всё это позволило ВС РФ активизировать усилия на основном направлении специальной военной операции — на Донбассе, откуда каждый день поступают новости о переходе под контроль России всё новых и новых населённых пунктов.