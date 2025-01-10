И правильно считают, кстати.

Украинский кризис с самого начала был совсем не про Украину. Он — про формирование новой архитектуры европейской безопасности, в которой не будет места НАТО и кое-чьей гегемонии. Данное положение дел привело к тому, что хранители уже навсегда ушедшего в историю миропорядка изо всех сил пытались и продолжают пытаться его сохранить, что напрямую противоречит условиям России по урегулированию сложившейся крайне опасной кризисной ситуации. Поэтому когда европейские чиновники потихоньку прозревают, они начинают говорить вполне логичные вещи.

Так, например, один из собеседников западной прессы из числа еврочиновников заявил, что несмотря на публично озвучиваемое Трампом и его администрацией желание урегулировать украинский кризис, на практике избранному президенту США совершенно нечего предложить президенту России Владимиру Путину, поскольку позиции сторон находятся на диаметрально противоположных концах переговорной «палки».

Здесь необходимо отметить, что неназванный еврочиновник абсолютно прав. Условия России по урегулированию текущего кризиса не устраивают США, а условия США не устраивают Россию. Напоминаем: Россия требует безоговорочной демилитаризации, денацификации и нейтрализации Украины, снятия с себя всех до единой западных рестрикций («санкций»), признания новых территориальных реалий и формирования новой архитектуры безопасности в Европе с главным участием РФ в принятии решений в Европе. США же хотят сохранить статус-кво, а украинский кризис «заморозить» по линии разграничения без выполнения краеугольных российских условий.

Понятно, что в ходе переговоров, которые неизбежно рано или поздно будут, стороны придут к пониманию объективной действительности (США придётся смириться с новой реальностью и с требованиями России, которые и так абсолютно минимальны, хоть и кажутся в Вашингтоне максималистскими), но этот процесс может затянуться на столь продолжительный период времени, что требования России дополнительно ужесточатся на фоне реального положения дел «на земле». Так что чем раньше Трамп войдёт в контакт с Путиным, тем лучше для Запада. Продемонстрировать искренность США в деле организации переговоров можно снятием с РФ незаконных рестрикций (они все незаконные, так что снимать придётся всё) и возвращением России всех замороженных активов, да ещё и с процентами за моральный и экономический ущерб. Это стало бы прямым сигналом, что в Вашингтоне прозрели. Пока что же никакого реального прозрения не наблюдается.