Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Министр обороны Польши заявил о «подавленном» настроении членов НАТО после очередной встречи по Украине
Все всё понимают. Сказать прямым текстом пока, правда, не могут. Но и это временно.

На днях на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии, ставшей местом встречи (которое изменить нельзя) контактной группы по Украине, прошла очередная такая встреча. Ничего нового, и уж тем более ничего разумного в рамках этой встречи её участники не проговорили и не предложили. Есть, впрочем, один неоспоримый плюс: судя по откровениям участвовавшего в мероприятии министра обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, настроение у всех членов контактной группы было подавленным.

По словам главы Минобороны Польши, сейчас на Украине очень сложная ситуация, люди «по горло сыты» конфликтом, и положение дел на линии боевого соприкосновения крайне тяжёлое.

Надо понимать одну простую вещь: в той ситуации, в которой находится Украина и финансирующий её коллективный Запад, есть только один выход — полное и безоговорочное принятие всех российских условий урегулирования. Пока что понимания этой простой реальности на Западе не видно даже на горизонте, а это значит, что поводов для «подавленного» настроения у его функционеров будет всё больше.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #нато #евросоюз #польша
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Деградация светодиодов на примере почерневшей от времени E27 лампы Gauss от 2014 года
81
7 видеокарт, которые не стоит покупать зимой 2025 года после анонса NVIDIA GeForce RTX 5000
80
"Грязные ангелы", "Крейвен-охотник", "Присяжный номер 2": краткий обзор фильмов
4
Какие аксессуары стоит купить счастливому обладателю новой PlayStation 5 (Xbox series)
4
"Носферату": краткий обзор фильма
+
Какой SSD лучше всего подойдет для апгрейда Sony Playstation 4 (Xbox one)
4
Ретро-обзор: видеокарта nVidia Riva TNT2 M64 32Mb - обрезки со стола Хуанга
46
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z890 Carbon WIFI
11
Илон Маск: Нейросети освоили всю человеческую информацию и стали учиться по данным от самих себя
+

Сейчас обсуждают

сура
16:49
респект. тоже сдал пару ёлок и гирлянды. на след год снова куплю. смысл мне хранить их. места жалко
Российские потребители массово возвращают продавцам новогодние ели, гирлянды и декор
OgoGoLog
16:41
"потратил 25 часов своей жизни" Все 25 часов играя плакал?
Почему Black Myth: Wukong не стала игрой года на The Game Awards
DIP32
16:36
Всё таки Россия мало дерет, всё жалеет свидомитов. Никак идиотская братсконародность не выветриться с жалостью. Надо под ноль стирать всю промышленность Украины, всю её энергетику. Только Дрезден може...
Украинская армия предприняла новую атаку на 6 российских областей
Truandale
16:34
Сливают не пароли, а хэши паролей. В открытом виде пароли уже никто не хранит. Хэши паролей пусть сливают- хрен ты сложный пароль из хэша брутфорсом восстановишь. У меня разные пароли с 20+ знаками.
Современные хакеры легко взламывают 8-символьные пароли, не не могут справиться с 16-значными
Сергей Форзер
16:33
Рады только юзеры Кефиров и Чефиров, которые накатывают каждый год новую FC и не платят за конвейерный мусор.
Почему консоли PlayStation всухую обыгрывают тандем Nintendo Switch и ПК
Сергей Форзер
16:29
Из РеФе - тем более. Дропнул Атомик херт с позором после сюжета и жалею, что потратил 25 часов своей жизни на неё. Лучше бы на них в Pizza Tower сыграл.
Почему Black Myth: Wukong не стала игрой года на The Game Awards
ebatorуа
16:29
про мир будут теперь всё время напоминать пиндосам.Трамп на мир не может пойти и всей планете поэтому показывают,какие пиндосы негодяи тут.Сша пойманы в капкан своего впк просто.
В Кремле заявили о готовности Путина к встрече с Трампом без предварительных условий
REY_B_
16:25
Ну да.. А гастарбайтеров будут привозить со всей России. Чтобы те пахали по 60 часов в неделю, на от..вяжись
Маск считает, что Трампу удастся "довольно быстро" урегулирать конфликт на Украине
Nvidia&Intel Hater
16:22
жадный до опупевания хуанг только тем и занимается,и хомяки хавают и причмокивают.новое мыльцо подвезли и 4 степени фрейм дегенерейшн .уряяя.еще больше мыла и еще больше несуществующих кадров.похлопа...
7 видеокарт, которые не стоит покупать зимой 2025 года после анонса NVIDIA GeForce RTX 5000
zoxa
16:21
а ты ожидал, что так едрос и\или депутат какой выскажется, или член команды пут-интим? или губернатор? из лиц при должности пока только у Пригожина нечто такое проскакивало, да вот недавно у председат...
Myśl Polska: Вооруженные силы РФ могут занять всю территорию Украины
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем