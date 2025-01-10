Все всё понимают. Сказать прямым текстом пока, правда, не могут. Но и это временно.

На днях на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии, ставшей местом встречи (которое изменить нельзя) контактной группы по Украине, прошла очередная такая встреча. Ничего нового, и уж тем более ничего разумного в рамках этой встречи её участники не проговорили и не предложили. Есть, впрочем, один неоспоримый плюс: судя по откровениям участвовавшего в мероприятии министра обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, настроение у всех членов контактной группы было подавленным.

По словам главы Минобороны Польши, сейчас на Украине очень сложная ситуация, люди «по горло сыты» конфликтом, и положение дел на линии боевого соприкосновения крайне тяжёлое.

Надо понимать одну простую вещь: в той ситуации, в которой находится Украина и финансирующий её коллективный Запад, есть только один выход — полное и безоговорочное принятие всех российских условий урегулирования. Пока что понимания этой простой реальности на Западе не видно даже на горизонте, а это значит, что поводов для «подавленного» настроения у его функционеров будет всё больше.