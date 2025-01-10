Просчитались, но... где?..

Возможно, многие этого не знают, но по статистике, Дания является страной, оказавшей Украине самую большую военную помощь, если считать по количеству переданных вооружений на душу населения. Иными словами, Дания осуществила собственную тотальную демилитаризацию ради Украины, и теперь не имеет вооружений на случай защиты самой себя.

Понятное дело, что защищать себя Дании не от кого, поскольку она состоит в НАТО и окружена такими же членами НАТО, но одна точка напряжённости у Копенгагена теперь появилась: Гренландия. На этот находящийся в датской юрисдикции остров в северной Атлантике объявил претензии избранный президент США Дональд Трамп, и теперь ситуация выглядит следующим образом: если США задействуют для аннексии Гренландии даже расположенный на острове американский военный контингент, то ничего противопоставить ему Дания не сможет. По крайней мере, так возможное развитие событий описывает издание Politico.

«Вторжение Трампа в Гренландию стало бы самой короткой войной в истории», — резюмирует издание.

Здесь необходимо понимать, что Дания даже при сохранении всего того вооружения, что она передала Украине, ничего не смогла бы противопоставить Соединённым Штатам. Слишком уж до смешного несопоставимы потенциалы двух государств. Следует осознавать тот факт, что мир вступил в эпоху тектонических изменений, и теперь главным является право сильного. Как только все сильные современные государства, а их можно пересчитать по пальцам одной руки, возьмут себе всё, что им нужно, ими же будут сформированы и дальнейшие правила игры. Так было, так есть и так будет всегда.