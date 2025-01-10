Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Дания передала Украине слишком много оружия, поэтому не сможет защитить Гренландию — Politico
Просчитались, но... где?..

Возможно, многие этого не знают, но по статистике, Дания является страной, оказавшей Украине самую большую военную помощь, если считать по количеству переданных вооружений на душу населения. Иными словами, Дания осуществила собственную тотальную демилитаризацию ради Украины, и теперь не имеет вооружений на случай защиты самой себя.

Понятное дело, что защищать себя Дании не от кого, поскольку она состоит в НАТО и окружена такими же членами НАТО, но одна точка напряжённости у Копенгагена теперь появилась: Гренландия. На этот находящийся в датской юрисдикции остров в северной Атлантике объявил претензии избранный президент США Дональд Трамп, и теперь ситуация выглядит следующим образом: если США задействуют для аннексии Гренландии даже расположенный на острове американский военный контингент, то ничего противопоставить ему Дания не сможет. По крайней мере, так возможное развитие событий описывает издание Politico.

«Вторжение Трампа в Гренландию стало бы самой короткой войной в истории», — резюмирует издание.

Здесь необходимо понимать, что Дания даже при сохранении всего того вооружения, что она передала Украине, ничего не смогла бы противопоставить Соединённым Штатам. Слишком уж до смешного несопоставимы потенциалы двух государств. Следует осознавать тот факт, что мир вступил в эпоху тектонических изменений, и теперь главным является право сильного. Как только все сильные современные государства, а их можно пересчитать по пальцам одной руки, возьмут себе всё, что им нужно, ими же будут сформированы и дальнейшие правила игры. Так было, так есть и так будет всегда.

#сша #политика #дания #гренландия
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Деградация светодиодов на примере почерневшей от времени E27 лампы Gauss от 2014 года
81
7 видеокарт, которые не стоит покупать зимой 2025 года после анонса NVIDIA GeForce RTX 5000
80
"Грязные ангелы", "Крейвен-охотник", "Присяжный номер 2": краткий обзор фильмов
4
Какие аксессуары стоит купить счастливому обладателю новой PlayStation 5 (Xbox series)
4
"Носферату": краткий обзор фильма
+
Какой SSD лучше всего подойдет для апгрейда Sony Playstation 4 (Xbox one)
4
Ретро-обзор: видеокарта nVidia Riva TNT2 M64 32Mb - обрезки со стола Хуанга
46
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z890 Carbon WIFI
11
Илон Маск: Нейросети освоили всю человеческую информацию и стали учиться по данным от самих себя
+

Сейчас обсуждают

DIP32
16:36
Всё таки Россия мало дерет, всё жалеет свидомитов. Никак идиотская братсконародность не выветриться с жалостью. Надо под ноль стирать всю промышленность Украины, всю её энергетику. Только Дрезден може...
Украинская армия предприняла новую атаку на 6 российских областей
Truandale
16:34
Сливают не пароли, а хэши паролей. В открытом виде пароли уже никто не хранит. Хэши паролей пусть сливают- хрен ты сложный пароль из хэша брутфорсом восстановишь. У меня разные пароли с 20+ знаками.
Современные хакеры легко взламывают 8-символьные пароли, не не могут справиться с 16-значными
Сергей Форзер
16:33
Рады только юзеры Кефиров и Чефиров, которые накатывают каждый год новую FC и не платят за конвейерный мусор.
Почему консоли PlayStation всухую обыгрывают тандем Nintendo Switch и ПК
Сергей Форзер
16:29
Из РеФе - тем более. Дропнул Атомик херт с позором после сюжета и жалею, что потратил 25 часов своей жизни на неё. Лучше бы на них в Pizza Tower сыграл.
Почему Black Myth: Wukong не стала игрой года на The Game Awards
ebatorуа
16:29
про мир будут теперь всё время напоминать пиндосам.Трамп на мир не может пойти и всей планете поэтому показывают,какие пиндосы негодяи тут.Сша пойманы в капкан своего впк.
В Кремле заявили о готовности Путина к встрече с Трампом без предварительных условий
REY_B_
16:25
Ну да.. А гастарбайтеров будут привозить со всей России. Чтобы те пахали по 60 часов в неделю, на от..вяжись
Маск считает, что Трампу удастся "довольно быстро" урегулирать конфликт на Украине
Nvidia&Intel Hater
16:22
жадный до опупевания хуанг только тем и занимается,и хомяки хавают и причмокивают.новое мыльцо подвезли и 4 степени фрейм дегенерейшн .уряяя.еще больше мыла и еще больше несуществующих кадров.похлопа...
7 видеокарт, которые не стоит покупать зимой 2025 года после анонса NVIDIA GeForce RTX 5000
zoxa
16:21
а ты ожидал, что так едрос и\или депутат какой выскажется, или член команды пут-интим? или губернатор? из лиц при должности пока только у Пригожина нечто такое проскакивало, да вот недавно у председат...
Myśl Polska: Вооруженные силы РФ могут занять всю территорию Украины
Сергей Форзер
16:21
>Какой SSD подходит для ускорения КиноStation4 и Куска DDR3? Может быть - тот, который в 9ом поколении консолек?
Какой SSD лучше всего подойдет для апгрейда Sony Playstation 4 (Xbox one)
FelsheR-zzzzz
16:19
Ну подымутся у вас цены - потом не обижайтесь что покупают у конкурентов.
Российские потребители массово возвращают продавцам новогодние ели, гирлянды и декор
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем