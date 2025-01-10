Условия будут потом. В ходе подписания договора о формировании нового миропорядка.

Как вы понимаете, общение сверхдержавы с зависимым лимитрофом — это занятие заведомо бессмысленное, и весной 2022 года Россия прекрасно это поняла, общаясь с зависимым лимитрофом в лице Украины, которому просто-напросто не дали избежать продолжения конфликта и, по сути, уничтожения государства как такового. Поэтому сверхдержавы должны общаться с себе равными. Собственно, по этой причине сейчас, по всем сигналам, готовится встреча президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа.

Соответствующие сигналы поступают как из Вашингтона, так и из Москвы. В частности, Путин заявлял о готовности к встрече с Трампом, на что Трамп, в свою очередь, ответил взаимностью. Сейчас, очевидно, вовсю идёт подготовка, и вот, сегодня пресс-секретарь президента Росси Дмитрий Песков заявил, что Путин готов к встрече с Трампом без предварительных условий.

Как отметил Песков, президент РФ готов контактировать с международными лидерами, и для этого необходима только соответствующая политическая воля с обеих сторон.

Согласно комментарию спецпредставителя Трампа по украинскому кризису Кита Келлога, в планах новой администрации США завершить этот самый кризис в течение 100 дней с момента инаугурации нового хозяина Белого дома. Возможно ли это сделать за 100 дней — вопрос, как вы понимаете, сложный. Для завершения кризиса достаточно полностью прекратить поставки Киеву оружия и денег, и тогда всё решится автоматически. Но даже если Трамп решит пойти против системы и действительно принять такие решения, то ещё остаётся невменяемый Евросоюз, намеревающийся каким-то неизвестным науке чудесным способом обеспечивать Украину в отрыве от США. Понятно, что в реальности таких возможностей у Европы, терпящей сейчас форменное бедствие по всем параметрам, нет и не будет, так что многое в политико-дипломатическом урегулировании на самом деле зависит от Соединённых Штатов. В противном случае Россия продолжит силовое решение данной проблемы, и обязательно добьётся своих целей.