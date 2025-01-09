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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В США оценили ущерб от бушующих в Калифорнии пожаров
Десятки миллиардов долларов.

Последние дни в Калифорнии бушуют колоссальные пожары, которые уже сожгли не один населённый пункт и вплотную приблизились к Лос-Анджелесу. Происходит это в США с устрашающей регулярностью, и такое ощущение, что выводов власти, занимающиеся чем угодно, только не своими прямыми обязанностями, вообще не делают. Впрочем, всё это американские проблемы, тем более что их масштаб уже подсчитан аналитиками JPMorgan.

Согласно подсчётам аналитиков, ущерб от пожаров в Калифорнии уже превысил $50 миллиардов, причём убытки страховых компаний могут составить ещё примерно $20 миллиардов. Понятно, что никто из страховщиков к такому развитию событий не готовился, поэтому в распоряжении соответствующих компаний такого объёма средств нет, и уже сейчас начинаются скандалы по поводу отказов клиентам в выплатах.

В причинах самих пожаров, а также в том, почему в Калифорнии отсутствуют возможности их своевременного тушения, должны разбираться компетентные уполномоченные на то органы.

#сша #политика
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