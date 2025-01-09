Тут не надо быть советником, чтобы это и так понимать. Но хотя бы какая-то официальная версия.

Последнее время на Западе паника, а во всём остальном мире развлечение с поеданием попкорна, глядя на то, как избранная администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом собирается продолжать «каннибализировать» своих «союзников». И если каннибализация в экономическом плане предельно понятна — из Европы производства на фоне роста цен вследствие разрыва ЕС отношений с Россией, которые были нужны в первую и последнюю очередь самому ЕС, бегут в Америку, где затем и остаются — то вот с территориальной каннибализацией всё может оказаться очень интересно.

В частности, Трамп уже выдвинул претензии к Канаде, Дании (Гренландии) и даже к Панаме (по вопросу Панамского канала), и вот, будущий советник избранного президента США по национальной безопасности Майк Уолтц объяснил, с чем связано желание Трампа завладеть контролем над Гренландией.

Как отметил Уолтц, контроль Гренландии обеспечит Соединённым Штатам постоянный и прямой доступ к Арктике, баснословно богатой природными ресурсами, которые нужны всем без исключения, и тем более сверхдержавам в лице РФ и США. Формально Гренландия находится в датской юрисдикции, но Дания, справедливо отметил Уолтц, не обладает возможностью управлять островом.

Советник Трампа также добавил, что США отстали в гонке за контролем над Арктикой: не имеют ледокольного флота, тогда как у России он огромен и постоянно пополняется, и уж тем более не обладают военным присутствием в регионе, в то время как у России есть базы и в самой Арктике, так и по периметру береговой линии, омываемой Северным Ледовитым океаном.

Иными словами, Уолт не сказал ничего нового для тех, кто понимают, куда дует геополитический ветер. Америке же последние десятилетия критически не везло с политическим руководством, которое занималось интрижками и сменами режимов по всему глобусу вместо того, чтобы заниматься действительно важными делами. Поэтому Вашингтон безнадёжно отстал в освоении Арктики, и данный разрыв уже непреодолим.