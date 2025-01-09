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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Словакия примет жёсткие меры, если Украина не решит проблему транзита российского газа — Фицо
Надо не грозить, надо выписывать рестрикции, а потом ставить Киев перед фактом: либо тот приходит в себя, либо ограничения останутся.

Инфантилизм и не вполне адекватное восприятие киевским политическим руководством объективной реальности привело к тому, что Украина рассорилась со всеми своими соседями без исключения, причём даже с теми, которые изначально изо всех сил «болели» именно за неё. Связано это с тем, что Киев постоянно плюёт в тех, из чьих рук кормится, и за счёт кого продолжает жить и оказывать сопротивление российской специальной военной операции.

Взять, например, Словакию, которая из гуманитарных соображений обеспечивает Украину электроэнергией на фоне колоссальных повреждений собственной украинской энергосистемы вследствие массированных ударов возмездия ВС РФ в ответ на террористические атаки ВСУ против российских объектов инфраструктуры. Казалось бы, Украине со Словакией надо дружить и в ноги ей кланяться за бескорыстную помощь, но нынешнее киевское политическое руководство не было бы собой, если бы не решило не продлевать контракт с «Газпромом» на транзит газа по газотранспортной системе Украины. А ведь от этих поставок в первую очередь зависит Словакия.

И вот, сегодня премьер-министр Словакии Роберт Фицо повторил, что если Украина не решит проблему транзита газа в Словакию, то Братислава примет в отношении своей восточной соседки жёсткие меры. Согласно словацкой прессе, эти жёсткие меры могут включать в себя прекращение оказания гуманитарной помощи, прекращение содержания беженцев и отключение поставок электроэнергии на Украину. Также Фицо напомнил, что Словакия может использовать своё право вето по всем вопросам, которые Евросоюз решает в отношении Украины.

Самое поразительное в том, что киевское политическое руководство принимало решение о прекращении транзита российского газа под предлогом того, что это лишит РФ нескольких миллиардов долларов в год. Совершенно бесполезно объяснять Киеву, что это для России сущие копейки, особенно в масштабах тех утраченных денег за газ, от которого Европа сама отказалась, а теперь уже не может даже надеяться на восстановление соответствующих поставок. А вот для Украины — очередная головная боль и усугубление отношений с соседями. Так бывает, когда во власть попадают невменяемые, совершенно случайные люди с искренне детским представлением о международных отношениях. Результат при этом получается абсолютно предсказуемым.

#россия #украина #политика #боевые действия #экономика #энергетика #словакия #природный газ
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