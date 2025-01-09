Дроны многофункциональные.

Про роль беспилотников в рамках украинского кризиса сказано слишком много, чтобы в очередной раз об этом напоминать, но преимущественно речь в соответствующих публикациях идёт о воздушных, максимум надводных беспилотниках. Существуют, впрочем, также и наземные дроны, с помощью которых можно осуществлять широкий спектр действий. В России одними из таких наземных дронов являются «Депеши», новую партию которых сегодня передал в войска «Ростех».

Как уже отмечалось, наземные беспилотники, и «Депеша» в том числе, являются многофункциональными: с их помощью можно подвозить на боевые позиции боеприпасы, топливо, продовольствие, а также эвакуировать раненых. Грузоподъёмность «Депеши» — 200 килограммов, максимальная скорость составляет 30 км/ч. Максимальное расстояние не уточняется, но заявлено, что оно «большое».

За разработку и производство «Депеши» отвечает входящий в состав госкорпорации «Ростех» холдинг «Высокоточные комплексы».