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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский назвал вторжение ВСУ в Курскую область одной из «самых больших побед»
Человек живёт в своей вымышленной реальности, и доставать его в реальность настоящую уже давно бесполезно.

В августе минувшего года Украина из «жертвы», которой она, конечно же, по факту никогда не была, но образ которой насильственно лепился для западных обывателей, превратилась в агрессора, осуществив вторжение в Курскую область. Озвучив совершенно неадекватную причину этого вторжения, исполняющий обязанности президента Украины Владимир Зеленский продолжает форсировать данный стратегический провал, и, по всей видимости, не следит за развитием событий, поскольку сегодня он сделал заявление, которое не поймут, пожалуй, нигде: даже в тех европейских обществах, которые продолжают по недомыслию и полному непониманию причин и целей текущего конфликта «болеть» за Украину.

Итак, по мнению Зеленского, вторжение в Курскую область стало для ВСУ «одной из самых больших побед всей войны». Соответствующий набор слов Зеленский выдал в рамках очередного визита на американскую авиабазу Рамштайн в Германии, которая, если что, проходит на уровне глав министерств обороны стран НАТО, а никак не на уровне глав самих государств.

Не знаем, по какой причине и. о. президента Украины называет Курскую авантюру, в которой, напоминаем, были уничтожены передовые подразделения ВСУ и немыслимое количество военной техники, и где сейчас активно проводят контрнаступление ВС РФ, «одной из самых больших побед» (здесь ещё вопрос, какие другие «большие победы» были у ВСУ, потому что мы о таковых вообще не в курсе), но факт остаётся фактом: человек упорно продолжает лгать и, похоже, сам верит в собственные фантазии.

А теперь немного объективной реальности: уничтожение политическим руководством Украины в Курской области своих самых подготовленных и оснащённых резервов позволило вооружённым силам России с невиданной с апреля 2022 года скоростью начать наступательные действия на Донбассе, где каждый день под контроль ВС РФ переходят населённые пункты, ускоряется процесс окружения Покровска, а на юге ДНР армия уже подходит к административным границам Днепропетровской области, пересечение которой может стать для живущих в иллюзиях Зеленского украинцев, а таковых, несмотря ни на что, ещё очень много, настоящим холодным душем.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия
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