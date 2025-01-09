Планируется создать порядка 150 рабочих мест.

Китайский производитель комплектующих для грузовых прицепов, компания Huajing, начнёт строительство завода в Подмосковье. Разрешение на строительство уже получено, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Новое предприятие разместится в индустриальном парке «Есипово» в городском округе Солнечногорск.

Huajing, основанная в 2002 году, специализируется на производстве деталей для прицепов и полуприцепов. Группа компаний уже владеет двумя заводами в Китае и сборочными линиями в Индии, Африке и Саудовской Аравии. Теперь Huajing расширяет свое присутствие, запуская производство в России.

Завод в Подмосковье станет новым этапом развития компании. Инвестиции в проект составят около 5 млрд рублей. Планируется создать порядка 150 рабочих мест для жителей Солнечногорского округа. Производственные мощности позволят выпускать 100 тыс. осей, 100 тыс. подвесок и до 400 тыс. тормозных колодок в год.

На начальном этапе будут запущены цеха по производству осей и подвесок. В дальнейшем Huajing намерена расширить ассортимент, добавив производство тормозных колодок, упорных устройств, элементов подвесок, а также линию штамповки. Строительство первой очереди завода стартует уже в начале этого года, сообщила зампред правительства Московской области Екатерина Зиновьева.