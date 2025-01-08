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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Шольц о намерениях Трампа присоединить Гренландию к США: принцип нерушимости границ должен соблюдаться
Ты это кому сказал? Избранному президенту государства, чья армия находится на твоей территории?

Отношения США со своими европейскими «союзниками» поистине комичные: стоит только партии Вашингтону сказать «Надо!», как комсомол Евросоюз отвечает «Есть!», невзирая ни на что, включая откровенно вредные для Европы принимаемые ею же под давлением США решения. В связи с этим особенно неадекватными выглядят попытки европейских функционеров поучать Соединённые Штаты в целом и их избранного президента Дональда Трампа в частности.

Так, сегодня канцлер ФРГ Олаф Шольц, которому нужно бы заботиться и переживать в первую очередь о самом себе и о Германии, зачем-то запереживал о Гренландии и публично озвученной Трампом претензии на данный остров в Атлантическом и Северном Ледовитом океанах.

По словам Шольца, существует принцип нерушимости государственных границ, и этот принцип должен соблюдаться всеми без исключения странами, независимо от их размеров и военной силы.

Возможно, канцлер ФРГ запамятовал, что мир изменился, и теперь снова прав тот, кто может подтвердить свою правоту военной силой. Что до Германии, то ей слово никто не давал: сначала Берлину следует выйти из НАТО, выйти из ЕС и потребовать от США вывести свои военные базы и воинские контингенты с территории ФРГ. Затем можно будет учить кого бы то ни было уму-разуму.

#сша #политика #германия #психиатрия #дания #гренландия
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PanzerK
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Ретро-обзор: видеокарта nVidia Riva TNT2 M64 32Mb - обрезки со стола Хуанга
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Ретро-обзор: видеокарта nVidia Riva TNT2 M64 32Mb - обрезки со стола Хуанга
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Ретро-обзор: видеокарта nVidia Riva TNT2 M64 32Mb - обрезки со стола Хуанга
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