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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Грузии заявили, что никакие санкции не заставят Тбилиси пожертвовать страной ради западных интересов
Проще говоря, никакой «украинизации» не произойдёт.

Как вы хорошо помните, Грузия и Украина в 2008 году были, по сути, приглашены в НАТО. Это стало поворотным моментом в российско-западных отношениях, а затем, в августе 2008 года, Запад натравил Грузию на российских миротворцев в Южной Осетии, вследствие чего грузинская армия была разгромлена, а ВС РФ лишь по звонку из западных стран остановились в нескольких десятках километров от Тбилиси и не стали проводить трибунал над тогдашним грузинским политическим руководством во главе с президентом Михаилом Саакашвили.

Затем началось активное освоение Украины, и в результате это привело к тому, что Киев доигрался, получил вооружённый конфликт с военной сверхдержавой, и будущее Украины уже даже не туманное: оно при любых раскладах страшное. В Грузии такой судьбы для своей страны не хотят, поэтому сегодня политсовет партии «Грузинская мечта» официально заявил, что никакие западные попытки сделать из Грузии «второй фронт» против России, включая угрозы санкциями (рестрикциями) не увенчаются успехом: «украинизации» Грузии, заявили в Тбилиси, не произойдёт.

Необходимо понимать, что украинский кризис для многих стал отрезвляющим. Внезапно выяснилось, что, переборщив с заигрываниями с Западом, можно в одночасье оказаться в катастрофической ситуации. При этом необходимо не забывать и об уроках географии: если у Украины ещё есть граница с коллективным Западом, через которую её снабжают оружием, затягивая тем самым вооружённый конфликт, то у других постсоветских республик такой роскоши нет.

Иными словами, грамотный политик должен вести себя согласно объективной реальности, а не пребывать в иллюзорном мирке. К сожалению, на Украине решили жить в иллюзиях, но в конечном счёте суровая жизненная правда дойдёт, если до сих пор не дошла, до каждого без исключения.

#россия #украина #сша #политика #санкции #нато #евросоюз #грузия
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