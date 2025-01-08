Франция не может остановиться в попытках выставить себя мировым посмешищем.

Многие европейские страны ведут себя, словно отдельные породы миниатюрных собак, мнящих себя чуть ли не волкодавами. Насмешить людей сегодня решил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Но для начала немного контекста: как вы можете помнить, избранный президент США Дональд Трамп сделал ряд неоднозначных заявлений, подразумевающих претензии Вашингтона на Гренландию, Канаду и Панамский канал. И если могущественные государства относятся к этому с юмором, разбавленным пониманием того факта, что если Трамп действительно реализует свой план, то ничто и никто Соединённые Штаты не остановит, то вот различные «таксы» от Европы не могут придумать ничего лучше, как посметь выступить с предостережением в адрес США. Собственно, это и посмел сделать глава французского внешнеполитического ведомства.

По словам Жана-Ноэля Барро, Европейский союз «не позволит» другому государству атаковать свои границы, а Гренландия является автономной административной частью Дании, которая, в свою очередь, входит в Евросоюз.

Данное заявление вызывает улыбку само по себе: Евросоюз не является военной организацией, а если Барро подразумевает НАТО, то Североатлантический альянс без США не значит ровным счётом ничего. Это все прекрасно поняли по украинскому кризису, и песок в глаза Европа может больше никому уже не пускать.

К сожалению, Европа всё никак не может смириться со своим положением в мире и мнит себя неким центром силы, обособленным от США. Как вы понимаете, кроме смеха подобная логика ничего уже не вызывает и вызывать не должна в принципе.