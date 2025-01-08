Тебя что, спрашивать кто-то будет? Опомнись, сынок.

Поскольку США всё ещё остаются одной из двух реальных военных сверхдержав современности, то заявления избранного президента Дональда Трампа, известного своим нравом, воспринимаются если не панически, то как минимум серьёзно. Вот и премьер-министр Канады Джастин Трюдо, объявивший на днях о своей отставке (пока ещё исполняет обязанности), отнёсся к желанию Трампа включить Канаду в состав США, с должным уровнем опасения, и посчитал необходимым дать по этому поводу свой комментарий.

Безусловно, никто Трюдо комментировать выпад Трампа не просил, но мышление функционеров таково, что они считают себя шоуменами с политическими привилегиями.

«Нет ни малейшего шанса, что Канада станет частью Соединённых Штатов. Рабочим и сообществам в обеих странах выгодно быть крупнейшими партнёрами по торговле и безопасности», — заявил Трюдо, которому, по всей видимости, забыли сообщить, что Канада даже близко не является крупнейшим торговым партнёром США.

Понятно, что если США решат аннексировать Канаду, то никто им не помешает это сделать. Устроят цветную революцию, благо, поводов для гражданских волнений в Канаде хватает, затем проведут голосование, и всё можно будет сделать даже без применения вооружённых сил. Так что пока смешно, а в перспективе может стать опасно, особенно, учитывая, что поползновения США в сторону Арктики связаны с желанием Вашингтона конфронтации с Россией и на этом географическом направлении тоже. Сейчас Россия активно осваивает Арктику, где сосредоточены колоссальные природные ресурсы. А их много, как известно, не бывает.