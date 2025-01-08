Какой-то совсем дешёвый номер от избранного президента США. Но в Канаде всерьёз запаниковали.

Глядя на последние громкие заявления избранного президента США Дональда Трампа, может сложиться впечатление, что его «покусал» исполняющий обязанности президента Украины Владимир Зеленский: в ход пошли фантазии, дешёвый популизм и игра на присущей определённым слоям населения жадности. Казалось бы, Канада, которая по большей части находится в безлюдной зоне, станет для США не активом, а исключительно бременем, поскольку на своё гособеспечение придётся сажать огромное количество работников канадского государства как системы. Тем не менее, избранный президент США зачем-то с нарастающей интенсивностью продолжает популизм с Канадой, и делается это, собственно говоря, вовсе не просто так.

Сегодня, например, Трамп на своей официальной странице в собственной социальной сети Truth Social разместил картинку, на которой изображена территория Соединённых Штатов, включающая в себя всю территорию Канады вплоть до самых северных, арктических островов.

И вот здесь следует понимать одну простую вещь, спорить с которой совершенно бессмысленно. Если США действительно захотят, то Канада в полном составе войдёт в состав Града на холме, и ничто на этом свете не сможет данному сценарию помешать. Как нам видится, агрессивные «вбросы» Трампа относительно Канады и Гренландии связаны с осознанием приходящей администрации США того факта, что следующая конфронтация с Россией будет идти уже в Арктике как в безгранично богатом ресурсами регионе планеты.

На сегодняшний день только Россия занимается активным освоением Арктики и даже выстроила по своему периметру арктического шельфа военные базы. США же граничат с Арктикой только через Аляску, а этого для конкурентного положения в регионе недостаточно. Для этого, собственно, и сгодится территория Канады. Ну а дальше будут десятилетия кропотливого труда США в деле строительства баз, атомных ледоколов, создания пригодной для эксплуатации в арктических условиях военной техники (в России это давно уже поставлено на поток). Потому что если этого не делать, то вся Арктика будет полностью и неоспоримо под контролем РФ, а этого Дядя Сэм явно не хочет. Так что в популизме и фантазиях Трампа, собственно, популизма и фантазий лишь доля.