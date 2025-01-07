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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Трамп хочет переименовать Мексиканский залив в Американский залив
Осталось ещё море выкопать.

Избранный президент США Дональд Трамп, которому через две недели вступать в должность, продолжает заниматься опасным популизмом. Помимо претензий на Гренландию, Канаду и Панамский канал сегодня Трамп заявил о плане по переименованию Мексиканского залива.

По мнению Трампа, данное переименование будет лучше отражать суть залива, да и в целом «красивое» и «уместное». Данное заявление Трамп сделал после того, как раскритиковал мексиканские власти за попустительство при реализации миграционной политики. Напомним, что нелегальная миграция мексиканцев для США является крупной проблемой, на заявлениях о борьбе с которой Трамп в значительной степени и «выехал» в президентской гонке.

Также избранный президент США допустил, что может ввести пошлины и ограничения против Мексики, если та не начнёт противодействовать нелегальной миграции на север.

#сша #политика #психиатрия #мексика
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