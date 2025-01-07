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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Трамп надеется, что украинский кризис удастся разрешить за полгода
А как же «24 часа»? Через полгода поймёт, что без полного выполнения условий РФ этот кризис вообще неразрешим?

Запредельный популизм, с которым Дональд Трамп подходит к своей инаугурации, уже многим набил оскомину. Бесконечные повторения идеи завершения украинского кризиса, при этом полное игнорирование поставленных Россией условий его окончания, различные воинственные заявления в адрес союзников США, и прочие экстравагантные выпады — всё это сложно воспринимать. Сегодня Трамп, у которого через две недели инаугурация, снова затронул тему Украины.

Трамп в очередной раз заявил, что если бы он оставался президентом США, то этого конфликта бы не случилось (при этом не уточняет, означает ли это, что он согласился бы выполнить условия РФ от декабря 2021 года по фактическому переустройству системы безопасности в Европе и роспуску НАТО), и что боевые действия начались исключительно из-за некомпетентности администрации Байдена. Безусловно, администрация Байдена преступно некомпетентна, но причина не в этом, а в нежелании идти навстречу Москве.

Что до завершения украинского кризиса, то, по мнению Трампа, его можно попытаться разрешить в течение полугода. Ранее, напомним, Трамп заявлял, что его можно разрешить двумя телефонными звонками, затем в течение 24 часов, и вот теперь, по всей видимости, по мере осознания командой Трампа реальности, гонор значительно снизился.

В реальности, повторяем, этот кризис неразрешим до тех пор, пока все условия РФ не будут приняты и выполнены безоговорочно. Это разоружение ВСУ (демилитаризация), смена политического руководства в Киеве (денацификация), предание забвению идеи вступления Украины в военные блоки, признание новой территориальной реальности на международном уровне по всем правилам, безоговорочное снятие с России всех рестрикций («санкций»), формирование новой архитектуры европейской безопасности и отвод инфраструктуры НАТО на границы 1997 года. Ничто меньшее уже не годится, потому что конфликт зашёл слишком далеко и за него заплачена слишком высокая цена. Это надо понимать, учитывать и держать в уме во время любых попыток налаживания контакта между Москвой и Вашингтоном. Мнение Киева при этом никого не беспокоит.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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