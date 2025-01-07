Для этого нужна работающая мощная экономика, потому что армия — это дорого. А у Германии экономика летит в тартарары, и это ещё мягко сказано.

Есть одна элементарная аксиома: армия — это дорого. Безумно дорого. И позволить себе иметь армию, тем более способную хоть на что-то, кроме исполнения роли потешных полков, могут разве что три—четыре, максимум пять держав на планете. Германия в члены этого элитного клуба не входит, и это прекрасно понимают, несмотря на всё публичное надувание щёк, в немецком политическом руководстве. По этой причине сейчас Берлин пытается продавить идею увеличения оборонного бюджета до 3,5 % ВВП, или примерно до 140 миллиардов евро в год.

Понятно, что миллиарды евро, учитывая циклопическую инфляцию и совершенно безобразный уровень «оверпрайса» на вооружения западного производства, что стало особенно очевидно в рамках украинского кризиса, в который Запад максимально вписался на стороне Киева, сами по себе не значат примерно ничего. Но в целом это явное стремление текущих немецких функционеров к милитаризации Германии, то есть, к тому, чего допустить нельзя даже в том случае, если для предотвращения данного развития событий сверхдержавам придётся применять последний аргумент.

Впрочем, пока рано бить в набат. Исходя из упомянутой в первом абзаце аксиомы, Германия сейчас не в состоянии обеспечивать такой оборонный бюджет, и сегодня в этой идее усомнился и канцлер ФРГ Олаф Шольц, задавший риторический вопрос: «Кто оплатит счёт?».

Следует осознавать, что немецкая экономика не самодостаточна, то есть, во всём зависима от внешней подпитки. И иллюзии немцев были очень жёстко разбиты, начиная с 2022 года, когда выяснилось, что всё благополучие Германии держалось не на чудесной работоспособности немцев, не на демократии и свободе и даже не на инженерной мысли, а на доступных ресурсах, поступавших с востока, и на наличии рынка сбыта своей продукции. Теперь этого всего нет, а если и есть, то по многократно более высоким ценам. При таких условиях говорить о милитаризации не приходится.