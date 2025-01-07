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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Грузия призвала Францию к проведению новых выборов для выхода из кризиса
Правильно: надо изо всех сил троллить тех, кто совсем страх и нюх потеряли.

Франция на протяжении нескольких месяцев делала всё, что от неё зависело (а это крайне немного, поскольку Франция давно абсолютно нерелевантна в плане геополитики), чтобы насолить грузинскому политическому руководству, которое, видите ли, посмело избрать национально ориентированное правительство и национально ориентированного президента. Проще говоря, сделать то, о чём французы могут только мечтать.

Официальный Париж неоднократно призывал к проведению в Грузии повторных выборов, на которых, понятное дело, должны победить антигрузинские представители глобалистского проекта, но не получилось. И теперь официальный Тбилиси возвращает «должок».

Как вы знаете, во Франции сейчас продолжается политический кризис, премьеры меняются, кабмин «трясёт», и всё это связано с простой реальностью: французскому обществу надоело, что их деньгами распоряжаются ради глобалистского проекта, а не ради улучшения жизни самих французов.

И вот, сегодня председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили выступил с призывом к Парижу о проведении во Франции новых выборов с целью выхода из политического кризиса. Полностью правильный призыв и действие в целом: с Западом надо действовать ровно так же, как Запад действует с остальными. России тоже необходимо навсегда забыть свой членовредительский легитимистский подход к общению с оппонентами, и делать всё возможное, чтобы приводить к власти в недружественных странах тех политиков, которые отвечают интересам Москвы.

#политика #франция #грузия
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