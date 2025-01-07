И никакие лишние поводы для вступления не нужны.

Не каждый, кто желает вступить в БРИКС, в конечном счёте будет удостоен этой чести. Большинство государств, стремящихся в данное экономико-политическое объединение, останутся в качестве его партнёров. Полноправными же членами будут становиться государства, имеющие выгодное для объединения экономическое, географическое, военное и/или иные положения. Собственно, по совокупности причин официальным полноправным членом БРИКС в начале наступившего года стала Индонезия.

Таким образом, отныне БРИКС состоит из десяти (плюс один в лице Саудовской Аравии, которая формально не подтвердила своё членство в организации) государств, причём пять из них входят в топ-10 экономик мира, а три из них — в топ-5 экономик мира.

Индонезия, если считать ВВП по паритету покупательной способности, а только так и нужно оценивать данный мало что значащий, по сути, параметр, является седьмой экономикой мира, и очень многое может предложить объединению как в экономическом плане, так и в стратегическом: государство обладает крайне выгодным географическим расположением.

Основной целью БРИКС является формирование многополярного миропорядка — в противовес установившемуся в 1990-е однополярному миропорядку, основанному на «правилах», и на сегодняшний день уже не просто давшему трещину, а уже безнадёжно оставшемуся в истории.