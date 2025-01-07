Французские инструкторы научили бойцов своей главной боевой способности. Чего теперь недоумевать?

Над этим можно смеяться, над этим можно плакать, но европейские страны чему-то обучают украинских военнослужащих. Абсурдность ситуации заключается в том, что на сегодняшний день только ВС РФ и ВСУ обладают реальным опытом ведения современных боевых действий высокой интенсивности, и, по сути, это ВСУ должны учить европейские потешные войска уму-разуму, но получается обратная ситуация, когда приобщиться к обучению украинских военнослужащих хотят такие военные силы уже даже не второго класса, как, например, Франция.

Несколько дней назад стало известно, что обучавшиеся во Франции военнослужащие ВСУ массово дезертировали из своих подразделений, ещё находясь на территории Пятой республики. Многие по причине чрезмерной наивности предположили, что французская пресса гонит на украинских бойцов напраслину, но по факту, как выяснилось, всё оказалось правдой: факт дезертирства сразу нескольких десятков обучавшихся военнослужащих ВСУ подтвердило французское оборонное ведомство.

Строго говоря, бойцы поступили абсолютно правильно, поскольку на «нуле» судьба их ожидала отнюдь не славная; причём, при любом развитии событий.

Чего не уточняется, так это того, насколько масштабным является это дезертирство. Несколько десятков человек из роты и несколько десятков человек из бригады — это, согласитесь, разные по масштабу инциденты.