Это уже всё. Человек себя не контролирует совершенно.

От исполняющего обязанности президента Украины Владимира Зеленского можно ожидать многого, в конце концов, такой у него психотип. Можно ожидать и грубость, и игнорирование элементарных правил этикета с собеседником. Но когда человек, считающий себя президентом, срывается в жёсткий мат, это говорит уже о многом. Как минимум о том, что Зеленский полностью утратил самообладание на фоне развивающейся вокруг Украины катастрофы, и не может себя контролировать.

Так, комментируя западную политику в отношении России, когда Запад в ответ на «агрессию» ввёл пусть и беспрецедентные, но всё же санкции (рестрикции), Зеленский назвал это «х***ёй».

«Не говорите «Если он [Путин] придёт, если он перейдёт через границы, если он будет убивать, мы введём санкции». Ну, это х**ня, извините», — выдал Зеленский, подразумевая, что одних санкций маловато.

Также и. о. президента Украины вспомнил про пресловутый Будапештский меморандум, согласно которому, Украине гарантировалась безопасность до тех пор, пока она сохраняет свой нейтралитет. Как вы понимаете, Зеленский не стал упоминать, что Украина сама нарушила положения Будапештского меморандума, отказавшись от нейтралитета (в Конституцию Украины вписаны стремление в ЕС и НАТО), и тем самым лишив гарантов безопасности своих обязательств по отношению к Украине. Зато он заявил, что всем гарантам было «по*ер» на Украину и её жителей.

«Вот как российской [стороне] было по*еру, так и всем другим гарантам безопасности [в рамках] Будапештского меморандума. Всем было по*еру на эту страну и на этих людей!», — выдал Зеленский, ведя себя, словно обиженный мальчик.

Печально, что и. о. президента Украины ведёт себя именно так, из-за чего интервью блогеру Лексу Фридману, по крайней мере, в России и на Украине, будут знать только по причине того, что Зеленский в нём матерился, словно матрос. Собственно говоря, ничего другого, нового и уж тем более осмысленного в этом интервью произнесено и не было. Опять сказки без всяческого восприятия объективной реальности. Воспринимать эти заявления всерьёз уже давным-давно невозможно, а тем, кто готовили Зеленского к интервью, нужно пересмотреть свою профпригодность: так навредить восприятию Украины даже среди до сих пор ей сочувствующих — это надо постараться.