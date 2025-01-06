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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский заявил о готовности к прекращению огня при условии поставок оружия с Запада
Ну нет же. Условия России выставлены и хорошо известны, и о других Украине даже мечтать бессмысленно.

Поскольку исполняющий обязанности президента Украины Владимир Зеленский вместе со всей страной находится в абсолютно отчаянном положении, когда исход конфликта предельно очевиден уже, пожалуй, всем, то он хватается за любую соломинку, которая позволит удержаться на плаву ещё хотя бы немного. Такой соломинкой, и в данном случае, понятное дело, речь идёт об информационном сопровождении украинского кризиса, стало интервью Зеленского американскому блогеру Лексу Фридману.

Начать следует с того, что и Фридман, и Зеленский прекрасно говорят по-русски, и с точки зрения правил этикета Зеленский должен был говорить с собеседником по-русски, но и. о. президента Украины намеренно из совершенно нелепых соображений решил изъясняться по-украински, тем самым вынудив блогера воспользоваться услугами переводчика. Дальше началось обсуждение конфликта, возможных вариантов его завершения, будущего Украины после боевых действий и прочих фантазий. В том, что речь идёт именно о фантазиях, можно убедиться по ключевому комментарию Зеленского в рамках данного интервью — относительно прекращения огня.

По словам Зеленского, Украина готова к прекращению огня, но только в том случае, если ей поставят оружие с целью «отражения» гипотетических будущих атак России. Как отметил и. о. президента Украины, если положения прекращения огня будут соблюдаться, то и это оружие не потребуется использовать. Почему при соблюдении прекращения огня Украине нужно какое-то оружие, впрочем, Зеленский комментировать не стал, да и интервьюер не стал задавать ему трудные вопросы, на которые у того не может быть адекватного ответа.

В целом ничего нового и. о. президента Украины, как и следовало ожидать, не сказал. Во всей украинской катастрофе важно только то, что Россия свои условия урегулирования давно озвучила, и они с каждым днём становятся для Киева всё более тяжёлыми. Это полное разоружение ВСУ (демилитаризация), смена политического руководства (денацификация), забыть про НАТО навсегда (нейтрализация), а также признание новых территориальных реалий на международном уровне. От Запада потребуется полностью снять с России все рестрикции («санкции»). Торговаться в этих условиях можно будет разве что за дополнительные территории и за компенсации и репарации от Запада в пользу России. Остальное даже обсуждению не подлежит, потому что если будет надо, всего этого удастся добиться военной силой; вопрос лишь во времени. Это реальность. И на фоне Зеленский с его фантазиями в интервью блогеру. Даже как-то не смешно; причём уже давно.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия
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