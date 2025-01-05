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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Сети появились новые кадры китайского истребителя «шестого» поколения
Тут страны не могут договориться, что считать пятым поколением, а Китай уже квази-шестое конструирует. Никуда Китаю от самого себя не деться.

Последнее время по Сети с завидной регулярностью расходятся кадры новейшего китайского истребителя, как заявляется, «шестого» поколения. Официальное название данного боевого самолёта остаётся загадкой, но из дизайна нетрудно сделать вывод о том, что истребитель выполнен по форме самолёт-крыло, а также обладает типичной для малозаметных самолётов геометрической формой с изгибами и скрытыми отсеками для вооружения.

Во всех этих публикациях, впрочем, отсутствует одно важное уточнение: на сегодняшний день лишь три государства производят самолёты даже пятого поколения, при этом не смогли договориться между собой, что в принципе считать критериями именно «пятого поколения» боевой авиации. Американцы, например, делают упор на малозаметность, российские производители — на сверхманёвренность, китайские — на внешний вид в целом, не соответствуя конкурентам по характеристикам. Что из этого важнее для выживаемости самолёта, сказать пока трудно, поскольку американские истребители пятого поколения в реальном современном вооружённом конфликте высокой интенсивности не участвовали, а вот сверхманёвренность российских истребителей уже показала, что за счёт выполнения резких манёвров самолёт действительно может уйти от ракеты.

Показать всё может только реальная практика. И пока что испытания огнём прошли только Су-57 ВКС России. США это испытание только предстоит, а по Китаю всё слишком непросто, чтобы делать какие бы то ни было прогнозы.

#китай #экономика #авиация #промышленность #боевая авиация #авиастроение
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