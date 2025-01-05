Куда и когда скажут, туда и тогда и поедешь.

Ряд европейских функционеров по причинам, в которых мы не станем даже разбираться, считают, что они могут позволить себе какие бы то ни было самостоятельные решения. Реальность, к сожалению, полностью показала, кто есть кто в Европе, и что государств, обладающих политической волей элит к проведению национально-ориентированной политики, в Старом Свете можно пересчитать по пальцам одной руки, и то, незадействованные пальцы останутся.

Не является самостоятельным и немецкое политическое руководство, поэтому когда сегодня канцлер ФРГ Олаф Шольц опроверг распространённую в СМИ информацию о якобы подготовке его ко встрече с президентом России Владимиром Путиным, данное заявление никто всерьёз особо и не рассмотрел. Тем не менее, оно было сделано, и Шольц даже позволил назвать спекуляции СМИ на тему его визита к Путину «глубоко неприличными».

Здесь следует понимать одну важную вещь: Шольц поедет туда и тогда, куда и когда ему скажут поехать. Германия не обладает суверенитетом и правом на принятие самостоятельных решений. В противном случае всё в двусторонних немецко-российских отношениях было бы радикально иначе.

Пока что же Германия полностью поддерживает незаконные антироссийские рестрикции («санкции») Евросоюза, снабжает вооружённые силы Украины вооружениями и боеприпасами, являясь второй после США страной по объёму оказанной военной помощи Украине, и занимает откровенно антироссийскую позицию в целом. И Шольцу сотоварищи при этом совершенно безразлично, что в первую, последнюю и, по большому счёту, в единственную очередь пострадала от этого сама Германия. О чём можно говорить с «лидером» такого калибра, откровенно говоря, непонятно.