Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Шольц назвал «глубоко неприличной» информацию о его возможной встрече с Путиным
Куда и когда скажут, туда и тогда и поедешь.

Ряд европейских функционеров по причинам, в которых мы не станем даже разбираться, считают, что они могут позволить себе какие бы то ни было самостоятельные решения. Реальность, к сожалению, полностью показала, кто есть кто в Европе, и что государств, обладающих политической волей элит к проведению национально-ориентированной политики, в Старом Свете можно пересчитать по пальцам одной руки, и то, незадействованные пальцы останутся.

Не является самостоятельным и немецкое политическое руководство, поэтому когда сегодня канцлер ФРГ Олаф Шольц опроверг распространённую в СМИ информацию о якобы подготовке его ко встрече с президентом России Владимиром Путиным, данное заявление никто всерьёз особо и не рассмотрел. Тем не менее, оно было сделано, и Шольц даже позволил назвать спекуляции СМИ на тему его визита к Путину «глубоко неприличными».

Здесь следует понимать одну важную вещь: Шольц поедет туда и тогда, куда и когда ему скажут поехать. Германия не обладает суверенитетом и правом на принятие самостоятельных решений. В противном случае всё в двусторонних немецко-российских отношениях было бы радикально иначе.

Пока что же Германия полностью поддерживает незаконные антироссийские рестрикции («санкции») Евросоюза, снабжает вооружённые силы Украины вооружениями и боеприпасами, являясь второй после США страной по объёму оказанной военной помощи Украине, и занимает откровенно антироссийскую позицию в целом. И Шольцу сотоварищи при этом совершенно безразлично, что в первую, последнюю и, по большому счёту, в единственную очередь пострадала от этого сама Германия. О чём можно говорить с «лидером» такого калибра, откровенно говоря, непонятно.

#россия #политика #германия
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как шина PCI-Express влияет на FPS и почему я предпочитаю Intel и NVIDIA вместо AMD
191
Краткий обзор вентилятора Thermalright TL-C14C-S ARGB
2
"28 дней спустя", "28 недель спустя": краткий обзор фильмов
2
8 древних корпусов для ПК, которые отлично подойдут для горячих комплектующих 2025 года
15
Андервольт и выбор комплектующих на рынке, с оценкой новой платформы Intel
5
Что выбрать в 2025 году - Xbox one X против Xbox series S
+

Сейчас обсуждают

FelsheR-zzzzz
18:47
В корпусах что казалось избыточно нелепым, стало обыденным и необходимым.)
8 древних корпусов для ПК, которые отлично подойдут для горячих комплектующих 2025 года
AleksK
18:44
Денацификация идет по плану https://t.me/sheyhtamir1974/111912
В Минобороны прокомментировали новое наступление украинских формирований в Курской области
FelsheR-zzzzz
18:43
Он самый. Там уже салазки и в принципе обслуживание без отвертки, круто казалось). Золотая классика. У меня 506 был... Даже жалко что, тогда еще такого славного парня как Шимбал на свете не было, и ни...
8 древних корпусов для ПК, которые отлично подойдут для горячих комплектующих 2025 года
Welsper
18:42
Было уже.
Геймеры начали переходить на видеокарты с 16 ГБ VRAM и принялись наращивать объем ОЗУ до 32 ГБ
Цырен-Доржи Цыренжапов
18:38
Успех большинства украинских операций был обусловлен, в частности, отсутствием информационного шума вокруг них. Иногда лучше помолчать и подождать. Скажем только одно: Сырский не просто так нескольк...
В Минобороны прокомментировали новое наступление украинских формирований в Курской области
Николай Щепетов
18:36
Третий год. Рада цела. Комик цел. Судя по дизпозиции, вся надежда на разрушение рейхстагов в процессе сво возложена на котов, пуделей и манулов. Пустите Димона к кнопке! Пустите неДимона к кнопке уже...
Дворовый кот лапой сбил украинский FPV-дрон в зоне СВО
zoxa
18:34
Не владеешь базой. Примерно половина стран использует в международных расчетах доллар США Устойчивость доллара не в-последнюю очередь обеспечивается мощью 6-го флота. У Центробанка даже 1-го флота ...
Более половины стран мира ищут альтернативные валюты и бойкотируют доллар
Nvidia&Intel Hater
18:31
А репутация конкретно подмочена и теперь надолго.По мне вообще полнейший идиотизм выпускать недоядра в настольном сегменте.в том виде как они у интела.1 сек для решения это катастрофически просто мног...
Как шина PCI-Express влияет на FPS и почему я предпочитаю Intel и NVIDIA вместо AMD
Николай Щепетов
18:30
Пенсионер с Рублёвки. Откуда.
МВД: мошенники ежедневно пытаются совершить до 20 миллионов звонков россиянам
Evgeny Chezarin
18:28
Новые core ultra тоже не блещут. Продажи втрое ниже ожиданий. Ultra 9 вообще в 4 раза хуже продается чем ryzen 9. Последнее обновление микрокода вообще снижает производительность. С e-ядрами проблемы ...
Как шина PCI-Express влияет на FPS и почему я предпочитаю Intel и NVIDIA вместо AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем