Но это пока.

Вчера в Сети с подачи информационных агентств, ссылавшихся на одного из депутатов Бундестага, появились сведения о том, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы намерен приехать в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Данное известие само по себе странное, учитывая, что России с Германией совершенно не о чем, кроме размеров компенсаций и репараций в пользу РФ говорить после всего, что себе позволил официальный Берлин за последние три года, поэтому журналисты задали соответствующий вопрос напрямую в Кремль.

И получили на него вполне ожидаемый ответ: по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в настоящее время планов встречи Путина с Шольцем нет. Как нет и планов встречи президента России с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Следует понимать, что встреча с Трампом, в теории, многое может изменить как в двусторонних отношениях между Москвой и Вашингтоном, так и в отношениях с коллективным Западом в целом. Пока что, впрочем, никакого стремления США принимать условия России по урегулированию текущего кризиса, а только эти условия устраивают Москву, тем более что они являются «планом минимум», не наблюдается. А это значит, что говорить, опять-таки, не о чем.

В любом случае, подготовка к встрече на таком высоком уровне (как-никак президенты двух сверхдержав) ведётся на протяжении как минимум нескольких недель. Так что даже если Песков лукавит и недоговаривает, то о какой бы то ни было встрече Путина с Трампом не имеет смысла говорить раньше марта текущего года, и это в лучшем случае. Опять же, если будет, что обсуждать. Россия свою позицию повторяет регулярно, и очевидно, что от «плана минимум» (а он действительно минимальный, учитывая цену, которая уже заплачена за текущий конфликт) отступаться не станет. Западу придётся принять новую территориальную реальность, признав её официально на международном уровне, придётся снять с РФ все рестрикции (вопрос выплаты компенсаций и репараций ещё можно обсуждать, но само снятие — нет), оставить Украину в зоне влияния РФ и примет новые правила игры, то есть, новую архитектуру безопасности в Европе. Или же продолжать конфликт с очевидным исходом. Есть ли подвижки на Западе к пониманию этой реальности? Не видим даже на горизонте, поэтому дальнейшее развитие событий продолжит определяться силовым способом.