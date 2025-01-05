Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Кремле заявили об отсутствии планов встречи Путина с Шольцем или Трампом
Но это пока.

Вчера в Сети с подачи информационных агентств, ссылавшихся на одного из депутатов Бундестага, появились сведения о том, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы намерен приехать в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Данное известие само по себе странное, учитывая, что России с Германией совершенно не о чем, кроме размеров компенсаций и репараций в пользу РФ говорить после всего, что себе позволил официальный Берлин за последние три года, поэтому журналисты задали соответствующий вопрос напрямую в Кремль.

И получили на него вполне ожидаемый ответ: по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в настоящее время планов встречи Путина с Шольцем нет. Как нет и планов встречи президента России с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Следует понимать, что встреча с Трампом, в теории, многое может изменить как в двусторонних отношениях между Москвой и Вашингтоном, так и в отношениях с коллективным Западом в целом. Пока что, впрочем, никакого стремления США принимать условия России по урегулированию текущего кризиса, а только эти условия устраивают Москву, тем более что они являются «планом минимум», не наблюдается. А это значит, что говорить, опять-таки, не о чем.

В любом случае, подготовка к встрече на таком высоком уровне (как-никак президенты двух сверхдержав) ведётся на протяжении как минимум нескольких недель. Так что даже если Песков лукавит и недоговаривает, то о какой бы то ни было встрече Путина с Трампом не имеет смысла говорить раньше марта текущего года, и это в лучшем случае. Опять же, если будет, что обсуждать. Россия свою позицию повторяет регулярно, и очевидно, что от «плана минимум» (а он действительно минимальный, учитывая цену, которая уже заплачена за текущий конфликт) отступаться не станет. Западу придётся принять новую территориальную реальность, признав её официально на международном уровне, придётся снять с РФ все рестрикции (вопрос выплаты компенсаций и репараций ещё можно обсуждать, но само снятие — нет), оставить Украину в зоне влияния РФ и примет новые правила игры, то есть, новую архитектуру безопасности в Европе. Или же продолжать конфликт с очевидным исходом. Есть ли подвижки на Западе к пониманию этой реальности? Не видим даже на горизонте, поэтому дальнейшее развитие событий продолжит определяться силовым способом.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как шина PCI-Express влияет на FPS и почему я предпочитаю Intel и NVIDIA вместо AMD
188
Краткий обзор вентилятора Thermalright TL-C14C-S ARGB
2
"28 дней спустя", "28 недель спустя": краткий обзор фильмов
2
8 древних корпусов для ПК, которые отлично подойдут для горячих комплектующих 2025 года
13
Андервольт и выбор комплектующих на рынке, с оценкой новой платформы Intel
4
Что выбрать в 2025 году - Xbox one X против Xbox series S
+

Сейчас обсуждают

Cowboy Huggies
18:09
Вот один из представителей древности:
8 древних корпусов для ПК, которые отлично подойдут для горячих комплектующих 2025 года
Cowboy Huggies
18:06
Такой корпус у меня есть, тяжелый. Но я об него внутри палец порезал, внутри острые металлические части.
8 древних корпусов для ПК, которые отлично подойдут для горячих комплектующих 2025 года
ЧatoБoт
18:06
Да ВСУки вже свои портки удержать не могут.
Эксперт Машовец: ВСУ не удержат Великую Новоселку из-за утраты контроля над логистикой
Cowboy Huggies
18:05
Вот такой корпус недавно попался, в хорошем состоянии: https://www.youtube.com/shorts/CG_n53q9GRk
8 древних корпусов для ПК, которые отлично подойдут для горячих комплектующих 2025 года
Mike3000
18:03
Она уже с отвалом чипа или ещё нет?
NVIDIA раздаёт GeForce 8800 Ultra с подписью CEO, первый графический процессор с CUDA
STALKER1972
17:57
Пора рубль делать свободно конвертируемой валютой, а не сопли жевать нацбанку!!!
Более половины стран мира ищут альтернативные валюты и бойкотируют доллар
4pokalin
17:51
Курский котёл выполняет свою задачу.
В Минобороны прокомментировали новое наступление украинских формирований в Курской области
Леон Брусиловский
17:48
У меня есть ноутбук на амд и 3060 и стационарный компьютер на i9 13 поколения и 3060. Так вот пачка игр которые прекрасно идут на ноутбуке на компе закрываются без комментариев со стороны движка.
Как шина PCI-Express влияет на FPS и почему я предпочитаю Intel и NVIDIA вместо AMD
beltar
17:48
Мандарины должны отдать даром.
В Абхазии активизировались майнинг-фермы после начала гуманитарных поставок электроэнергии из РФ
Gamandril
17:43
5950Х только при лютых ограничениях будет экономичным. Тут речь о выжимании производительности из платформы - то есть из топового камня. Ограничение тут физическое - зона VRM. Сейчас в продаже есть то...
Андервольт и выбор комплектующих на рынке, с оценкой новой платформы Intel
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем