Надо же, какое «совпадение». Трамп тоже так хочет.

Последние несколько дней в Дании трясутся поджилки, поскольку в крошечном королевстве, которое не имеет никаких возможностей обеспечивать свой суверенитет (потому его, собственно, и нет), прекрасно понимают: стоит только США щёлкнуть пальцами, как остров Гренландия, формально закреплённый за Копенгагеном, отсоединится от Дании и станет новой неинкорпорированной территорией США с перспективой становления 51-м (или 52-м, смотря что там с Пуэрто-Рико будет к тому времени) штатом.

То, что избранный президент США Дональд Трамп будет вести жёсткую политику в отношении тех, кого принято называть американскими «союзниками» (а по факту просто безвольными вассалами), стало очевидно из его комментариев относительно Канады, Панамского канала и, собственно, вышеупомянутой Гренландии. Да и премьер зависимого датского острова тоже не против. Так, сегодня данный деятель, имя которого Муте Эгеде, заявил, что выступает за независимость Гренландии.

А где независимость, там, как вы понимаете, сразу новая зависимость от нового сюзерена, и нетрудно догадаться, какого именно.

Логика избранного президента США при этом вполне прослеживается: очевидно, что Арктика станет новым регионом, в котором Америка будет конфликтовать с Россией, и по этой причине Вашингтону нужен больший охват этой самой Арктики, потому что на сегодняшний день Москва практически полностью контролирует данный регион, создав в нём военные базы, создавая новые атомные ледоколы и налаживая транспортные артерии. США в этом плане на десятилетия отстают от РФ.