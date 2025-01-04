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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Дворовый кот лапой сбил украинский FPV-дрон в зоне СВО
И не такое бывает.

Поскольку специальная военная операция является самым высокотехнологичным конфликтом из всех, которые доводилось вести человечеству, то он одновременно является и конфликтом с самой большой базой видео- и фотоконтента. Впоследствии весь этот контент будет использован не только для обучения будущих солдат и офицеров, но и для проведения следственных мероприятий в рамках трибунала над киевским военно-политическим руководством. Впрочем, помимо важных с юридической и военной точек зрения фиксируются также и занимательные, насколько это вообще возможно, учитывая их тематику, кадры.

Так, по Сети последние несколько часов вирусятся кадры, на которых украинский FPV-беспилотник перехватывается мягкой когтистой лапой местного дворового кота. На кадрах видно, как дрон летит практически у земли, что и позволяет четвероногому «бойцу» принять его за добычу и «прописать» лапой. После удара беспилотник потерял управление и, врезавшись в столб, упал вверх тормашками на землю. Сам «барсик» подошёл к своей «добыче» и осмотрел её, поняв, очевидно, что она несъедобная.

На каком конкретно участке линии боевого соприкосновения произошло данное забавное событие, не уточняется.

#россия #украина #политика #боевые действия
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