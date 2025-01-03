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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Киеве признали, что у НАТО нет ни одного шанса в гипотетическом конфликте с РФ
Теперь дело за малым: признать, что раз у НАТО нет никаких шансов, то какие же они у Украины?

Украинские политические функционеры время от времени выдают занимательные перлы. Сначала они обещают пить кофе на набережной в Ялте, затем, спустя полтора года, заявляют о том, что Россия столь стремительно наращивает свой военный потенциал, что если так будет продолжаться и дальше, то у НАТО не будет никаких шансов в возможном противостоянии. По крайней мере, так это видит советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, который просто произносит какие-то фразы и не несёт за них никакой ответственности.

По словам Подоляка, страны НАТО обладают внушительными запасами вооружений, но не имеют никакой воли и психологической готовности к началу военных действий против России.

«Соответственно, если через 5 лет Россия сохранит те темпы милитаризации и авторитарности, в которых она сегодня находится, то у НАТО нет ни одного шанса. Они не будут воевать, они не готовы психологически никак и никогда к войне с Российской Федерацией. И Россия это тоже уже понимает», — заявил Подоляк.

Не забыл функционер добавить, что единственный шанс НАТО — это воевать руками Украины. Надо полагать, у неё психологическая готовность гибнуть во всех смыслах в этом заведомо предрешённом конфликте есть. Вообще, в приличном мире это называется не психологической готовностью, а здравым смыслом и адекватной оценкой своих возможностей. Европа прекрасно понимает, что без США у неё нет того потенциала, чтобы в военном конфликте одолеть РФ. Европа прекрасно понимает, что США в случае начала этого конфликта впрягаться в него на стороне Старого Света не станет. Собственно, от этого и надо плясать: НАТО — это США, остальные его составные части никакого значения не имеют, а в условиях новой реальности с экономическим кризисом в ЕС и не будут иметь.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #нато #евросоюз
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