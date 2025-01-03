А ведь если бы Германия и Япония вели себя адекватно, всё могло бы быть иначе.

Совет Безопасности ООН давным-давно требует масштабных реформ: когда данный ключевой орган ООН формировался, число государств на планете было в несколько раз меньше, поэтому ограничение на 15 членов, 5 из которых постоянные, на момент 1945 года выглядело адекватно. Сейчас же Совбез, по-хорошему, нужно расширить минимум в два раза.

Усердные попытки добиться постоянного членства в Совбезе ООН предпринимают Германия и Япония, которые при формировании ООН были намеренно вынесены за скобки как побеждённые во Второй мировой войне государства, которые должны чувствовать себя бесконечно виноватыми за совершённые преступления против человечности. Поскольку изменения в Совбезе ООН требуют полного согласия всех его членов, то все идеи реформ разбиваются об объективную реальность того, что или США, или Россия наложат на не устраивающие их реформы вето. На определённом историческом этапе Россия могла согласиться на выгодные для Запада реформы, но теперь, после того как Запад беспрецедентно вклинился в военный, политический, экономический и информационный конфликт против РФ, эта возможность упущена на долгие десятилетия.

И чтобы никто в этом не сомневался, сегодня постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Германия и Япония могут, по сути, забыть о том, чтобы стать постоянными членами Совбеза организации.

Здесь необходимо понимать, что России совершенно не нужно, чтобы среди постоянных членов Совбеза ООН появились ещё две страны коллективного Запада. Куда вероятнее, что в Совбез в случае его гипотетической реформы попадут Индия и Бразилия как ключевые акторы в своих регионах. А вот Германия и Япония уже доказали, что они не обладают никаким суверенитетом, а, следовательно, большая ответственность им противопоказана. Вот крупные державы появления у Берлина с Токио этой ответственности и не допустят.