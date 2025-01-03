Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России исключили одобрение принятия Германии и Японии в Совбез ООН на правах постоянных членов
А ведь если бы Германия и Япония вели себя адекватно, всё могло бы быть иначе.

Совет Безопасности ООН давным-давно требует масштабных реформ: когда данный ключевой орган ООН формировался, число государств на планете было в несколько раз меньше, поэтому ограничение на 15 членов, 5 из которых постоянные, на момент 1945 года выглядело адекватно. Сейчас же Совбез, по-хорошему, нужно расширить минимум в два раза.

Усердные попытки добиться постоянного членства в Совбезе ООН предпринимают Германия и Япония, которые при формировании ООН были намеренно вынесены за скобки как побеждённые во Второй мировой войне государства, которые должны чувствовать себя бесконечно виноватыми за совершённые преступления против человечности. Поскольку изменения в Совбезе ООН требуют полного согласия всех его членов, то все идеи реформ разбиваются об объективную реальность того, что или США, или Россия наложат на не устраивающие их реформы вето. На определённом историческом этапе Россия могла согласиться на выгодные для Запада реформы, но теперь, после того как Запад беспрецедентно вклинился в военный, политический, экономический и информационный конфликт против РФ, эта возможность упущена на долгие десятилетия.

И чтобы никто в этом не сомневался, сегодня постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Германия и Япония могут, по сути, забыть о том, чтобы стать постоянными членами Совбеза организации.

Здесь необходимо понимать, что России совершенно не нужно, чтобы среди постоянных членов Совбеза ООН появились ещё две страны коллективного Запада. Куда вероятнее, что в Совбез в случае его гипотетической реформы попадут Индия и Бразилия как ключевые акторы в своих регионах. А вот Германия и Япония уже доказали, что они не обладают никаким суверенитетом, а, следовательно, большая ответственность им противопоказана. Вот крупные державы появления у Берлина с Токио этой ответственности и не допустят.

#россия #политика #германия #япония #оон
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему нельзя «прикуривать» от машины с заведенным двигателем и как правильно это делать
23
"Ларго Винч: Гнев прошлого", "Конклав", "Ограбление по-аризонски": краткий обзор фильмов
4
"Wayfinder" - краткий обзор релизной версии игры
+
Краткий обзор вентилятора Thermalright TL-C14C-S ARGB
+
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z890 Gaming Plus WIFI
14
О консолях Xbox в 2025 году и коте Шредингера
2

Сейчас обсуждают

Александр Сечков
20:14
Это не ультра, а gtx
NVIDIA разыгрывает GeForce 8800 Ultra с автографом Дженсена Хуанга
ЧatoБoт
20:13
Ну что взять с тупой немецкой пе...ды?
Глава МИД Германии потребовала вывода российских военных баз из Сирии
ЧatoБoт
20:12
США отправят в Бразилию украденный изумруд весом в 380 килограммов и ценой в 1 млрд долларов
slikts
20:12
Было и есть; а там мечутся...
Представлены новые продукты OPPO, которые должны появиться в первом квартале 2025 года
Vadim Kanevskiy
20:11
Полный бред, кроме хороших проводов!
Почему нельзя «прикуривать» от машины с заведенным двигателем и как правильно это делать
Gamandril
20:09
В любом случае АМД выглядит интереснее и при этом намного ниже стоимость владения для топовых процессоров, особенно в паре с гибридной графикой и андервольтом. Но неизвестно насколько забагована гибри...
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z890 Gaming Plus WIFI
Megi
19:59
Вы новый закон физики открыли: "Аккумуляторы будут играть роль балансира, сглаживать сильный ток и высокое напряжение". То есть сильный ток нужно сглаживать? А я и не знал извините. Я думал до сих пор...
Почему нельзя «прикуривать» от машины с заведенным двигателем и как правильно это делать
usr721
19:56
Хотя бы старославянскую кириллицу уже запостили что ли, которая, впрочем, вообще не имеет никакого отношения к русским, а не это языческое, фальшивое истолкование как раз таки русского язычника Хиневи...
Володин дал указание разработать законопроект, направленный на сокращение использования англицизмов
32Влад32
19:56
И его вылечат.
Владимир Чудотворец: Зеленский рассказал, что после встречи с ним парализованный парень вновь начал ходить
Megi
19:54
Как вы написали "ток идёт по наименьшему сопротивлению, и он же сглаживает перенапряжение". По вашему ток сглаживает напряжение? Это новый физический закон? То есть по вашему, чем выше ток, тем сильне...
Почему нельзя «прикуривать» от машины с заведенным двигателем и как правильно это делать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем