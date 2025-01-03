Ты кто вообще такая? Для начала потребуй вывода американских военных баз из Германии, прояви силу и суверенитет.

Глава МИД Германии Анналена Бербок сегодня с визитом приехала в Сирию, встретившись там с сирийским коллегой. Тот факт, что при президентстве Башара Асада Германия разорвала с Сирией все отношения, а с приходом к власти в стране вчерашних абсолютно зависимых от внешних сил экстремистов и террористов сразу же поскакала восстанавливать с ними отношения, показателен: подобное стремится к подобному. Всё бы ничего, но в рамках этого визита Бербок, будучи человеком в дипломатии абсолютно случайным и совершенно не соответствующим данной должности по своим личностным и образовательным параметрам, позволила себе откровенно лишнего.

Это лишнее — требование к сирийским новым властям об избавлении от российского военного присутствия на территории арабской республики. Как мы уже отмечали, Бербок совершенно не понимает, кому, что и когда можно и нельзя говорить, поэтому просто озвучивает разработанные в Еврокомиссии абсолютно оторванные от реальности тезисы.

Дело в том, что даже нынешние сирийские власти прекрасно понимают, что военное присутствие России в стране — гарантия её хотя бы частичного сохранения, и выступают категорически против разрыва отношений с Москвой, которые Сирии сейчас критически важны и необходимы.

Что до фрау Бербок, то можно только посоветовать ей начать с родной Германии: потребовать полного вывода американских военных баз из страны. В конце концов, не секрет, что оккупация ФРГ продолжается, и это является ключевой причиной нынешнего абсолютно лишённой суверенитета внешней и внутренней политики Германии. Но, как мы понимаем, одно дело — рассыпаться заявлениями в чужих странах, и совсем другое — позволить себе поднять голос на хозяина. Впрочем, рано или поздно Германии сделать это придётся, если она хочет сохранить хотя бы часть своей промышленности и, как следствие, актуальности в геополитике.