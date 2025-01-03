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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Армия России за неделю нанесла 13 комбинированных ударов по объектам энергетики и другим чувствительным целям на Украине
Процесс должен быть системным. То есть постоянным.

Под занавес 2024 года и под начало 2025 года вооружённые силы России заметно снизили интенсивность ударов по важным чувствительным объектам на территории Украины. Согласно свежей сводке Минобороны о ходе проведения специальной военной операции за неделю с 28 декабря по 3 января, за указанный период российской армией было нанесено 13 комбинированных ударов (из них 1 массированный и 12 групповых) по украинским объектам.

Среди поражённых целей преимущественно объекты энергетики, снабжающие электричеством остатки военно-промышленного комплекса Украины, завод по производству пороха, инфраструктура военных аэродромов, склады боеприпасов и горюче-смазочных веществ, а также цеха сборки и складирования беспилотников и безэкипажных катеров. Вместе с тем наносились удары и по местам временного размещения ВСУ.

Следует понимать, что работа по «выносу» энергосистемы Украины как основного питающего элемента остатков украинской промышленности в частности и экономики в целом должна вестись системно, регулярно, без всяких «возмездий» и ответных ударов. Перед РФ стоит императив полной и убедительной победы в текущем конфликте, и если для достижения данной цели придётся полностью парализовать всю энергосистему фактического противника, значит, делать это придётся. Важно помнить, что чем меньше энергии будет на Украине, тем меньше беспилотников она произведёт и запустит в сторону общепризнанной российской территории в ходе террористических в рамках международного гуманитарного права ударов.

#россия #украина #политика #боевые действия #энергетика
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