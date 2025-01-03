А это значит, что кое-кому пора принять реальность и прекратить жить в иллюзиях.

Хотя за тысячелетнюю историю России у неё в военном плане были как оглушительные успехи, так и ещё более оглушительные провалы, в целом государственность в том или ином строе всё-таки удавалось сохранить, что позволяет президенту Казахстана Касым-Жомарт Токаеву с чистой совестью заявлять о непобедимости России в военном отношении.

По словам Токаева, Украина, которая сейчас ведёт боевые действия против России, «с помощью своих союзников на Западе надеется хотя бы не проиграть войну». Лидер Казахстана считает, что разрешение текущего украинского кризиса будет зависеть не только от глав России и Украины, но и от готовящегося к вступлению в должность нового президента США «как лидера мировой державы».

Следует понимать, что Токаев изъясняется дипломатическим языком, поэтому не может прямым текстом заявить, что действия США являются главной и единственной причиной, по которой данный кризис до сих пор не завершился полной военной победой России. Собственно, по той же причине начало бездействия США приведёт к ускорению соответствующего процесса.

При этом следует понимать, что в России в целом и в российском политическом руководстве полностью развеяны все иллюзии относительно коллективного Запада в целом и США в частности, так что никаких особых надежд на то, что конфликт на Украине действительно может быть разрешён с подачи Дональда Трампа, никто не возлагает. И правильно делают. К сожалению, данный конфликт с вероятностью, близкой к абсолютной, будет разрешён силовым способом, когда РФ окончательно принудит Украину и финансирующий её коллективный Запад к принятию условий урегулирования и формирования новой архитектуры европейской безопасности. И в этой архитектуре места НАТО, как вы понимаете, не будет.