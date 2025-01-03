И не поступит. Всего, к сожалению, придётся добиваться грубой силой и принуждением оппонента к принятию своих условий.

Исход украинского конфликта уже решён, вопрос заключается только во времени и условиях, на которых Россия будет готова этот кризис формально закончить. На данный момент российские условия — это международное безоговорочное признание новых территориальных реалий, полная демилитаризация Украины, смена власти в Киеве (денацификация), нейтрализация Украины, полное и безоговорочное снятие с РФ всех до единой западных рестрикций («санкций») с обязательством никогда и ни при каких условиях их не вводить повторно. Также справедливо было бы истребовать с Запада компенсаций за нанесённый санкциями ущерб и репараций за ущерб, нанесённый западным оружием и боеприпасами. В конце концов, никто не заставлял Запад влезать в украинский кризис на стороне Киева: обязательств перед Украиной у Запада не было и нет, так что это сугубо его осознанный выбор, и за него надо нести всю полноту последствий.

Тем не менее, пока что принимать реальные российские условия Запад морально не готов, а все поступающие с противоположной стороны этого кризиса предложения Москву ни в коей мере не устраивают. О том, что США до сих пор не представили России ни одного устраивающего её предложения по урегулированию украинского кризиса, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Как отметил Небензя, президент России 19 декабря в очередной раз уточнил, на каких минимальных условиях Москва готова вести диалог с западными столицами. Никакие «заморозки» и прочие «неоформленные, неясные сигналы» России не интересны и не устраивают её.

Существует минимальная, примерно равная статистической погрешности надежда на то, что после официального вступления Дональда Трампа в должность президента США ситуация начнёт меняться в сторону принятия Дядей Сэмом объективной реальности. Впрочем, куда вероятнее, что России придётся продолжать принуждать Запад к миру и формированию новой архитектуры европейской безопасности, и 2025 год будет годом дальнейшей эскалации данного кризиса. Что при этом будет ждать Украину, людям с гипертрофированной эмпатией лучше даже не задумываться.