Трудно быть богом. А кому сейчас легко?

Под разговоры о защите свободы и демократии на Украине сейчас установлена обыкновенная диктатура, отменены выборы, а лидер нации создал вокруг себя самый натуральный культ личности. Не берёмся судить, насколько хорошо это работает, тем более что исполняющий обязанности президента (легитимность утрачена вследствие истечения срока полномочий и отмены проведения выборов под надуманным предлогом в нарушение Конституции Украины) Владимир Зеленский явно перебарщивает, сам того, очевидно, не понимая.

Так, сегодня в Сети появились кадры очередного интервью Зеленского, на этот раз местным украинским СМИ. И вот, в рамках этого интервью и. о. президента Украины, только не смейтесь, намекнул на наличие у себя божественных способностей. Зеленский рассказал, что встречался с одним «хлопцем», который не мог ходить. Ему, дескать, пытались помочь и на Украине, и даже в США, но безуспешно. Но после встречи и фотографии-селфи с Зеленским произошло чудо, и тот «начал ходить».

Мы, честно говоря, не знаем, как это уже комментировать. Если раньше Зеленский действительно верил в свою великую роль мессии, защитника «цивилизованного» мира от российской агрессии, которая непременно отнимет у всех McDonald’s, BMW и YouTube, то теперь он замахнулся на способности к сотворению чудес, исцелению безнадёжно больных и прочее.

Не берёмся судить, с чем это связано, но одно совершенно точно: в период, когда отношение к Зеленскому не только в мире, но даже и на самой Украине, катастрофически падает, эти выпады будут вызывать только усиление негативного к нему отношения. Потому что человек максимально теряет вменяемость. И если в случае с простым гражданином это, по большому счёту, не опасно, то вот когда такой гражданин находится во главе государства — это беда. Впрочем, в беду Зеленский Украину уже втянул за обе ноги, погрузив её туда по самую макушку, и выхода из сложившейся ситуации уже нет ни при каких условиях.