Повальное несоблюдение дистанции, скоростного режима и банальной логики.

Сложные погодные условия на дороге — это всегда источник повышенной аварийной опасности, поэтому водители обязаны, а также на инстинктивном уровне должны понимать, что во время сложных погодных условий следует держать максимально возможную дистанцию между автомобилями, не превышать скоростной режим, ехать максимально плавно и безопасно, а также не экономить на «резине». Нарушение хотя бы одного из этих незыблемых правил приводит к авариям, причём, если эти правила нарушаются повально, то трагедия начинает носить массовый характер.

Так произошло сегодня в Казахстане на трассе Астана-Щучинск в районе сёл Когам и Каратал. Согласно официальным сведениям казахстанского оператора дорог «КазАвтоЖол», в массовой аварии, произошедшей во время метели, столкнулись 95 автомобилей. Несмотря на масштаб, пострадавших немного: согласно официальным данным, только двух пострадавших пришлось госпитализировать, остальные отделались испугом или незначительными ушибами и ссадинами.

Сейчас экстренные службы занимаются тем, что отводят столкнувшиеся машины с проезжей части, поскольку в результате аварии пострадали не только 95 автомобилей, но ещё и тысячи, тысячи и ещё раз тысячи других автомобилей, застрявших в многокилометровой многочасовой пробке.

На месте ДТП развёрнуты пункты обогрева для водителей. Также, по-хорошему, нужно обеспечить подвоз бесплатного топлива для заправки застрявших в пробке машин: в конце концов, вряд ли все из них стоят в пробке с полными баками топлива.