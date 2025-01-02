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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Украинские власти заявили о подготовке к круговой обороне Изюма и Балаклеи в Харьковской области
Линия боевого соприкосновения приближается, а смотреть правде в глаза в Киеве всё также не намерены.

К сожалению, реальность специальной военной операции на Украине такова, что киевские функционеры делают всё возможное, чтобы затянуть этот конфликт как можно дольше. Именно для этого командование ВСУ постоянно создаёт различные «фортеци», отправляет войска на продолжение провальной Курской авантюры и, по всей видимости, готовит ещё один «рывок».

Впрочем, какое-никакое, но понимание реальности в военном (именно военном) руководстве Украины всё-таки присутствует, поэтому сегодня стало известно, что Харьковская областная военная администрация начинает готовить города Изюм и Балаклею к так называемой круговой обороне. Связано это с продвижением российских вооружённых сил на Харьковском направлении, причём сразу с двух сторон — с севера и востока.

Понятно, что подготовка к круговой обороне не означает, что условные осады Изюма и Балаклеи начнутся завтра. В реальности это вопрос будущих месяцев, и это в лучшем случае, при условии, что не произойдёт коллапс ВСУ на фоне максимального истощения личного состава вследствие иссякающих поставок военной техники и боеприпасов из коллективного Запада.

События развиваются таким образом, а уровень осознания объективной действительности в политическом руководстве Украины столь низок, что исход специальной военной операции с вероятностью, близкой к абсолютной, будет решён силовым способом — с принуждением Киева и западных столиц к принятию условий Москвы по урегулированию кризиса. К сожалению, это следствие катастрофического падения уровня западных «элит», а уж про уровень украинских «элит» мы позволим себе ничего даже не говорить.

#россия #украина #политика #боевые действия
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