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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава МИД Ирана убеждён, что диалог с Западом возможен только при условии наличия военной силы
Это правильно. Так и есть. Международное право выброшено на мусорку, теперь работает только право сильного. Пока не будут приняты новые правила международной игры.

Наличие военной мощи всегда было, есть и будет ключевым фактором в международных отношениях. С теми, кого можно просто-напросто завоевать или запугать, никто диалога не ведёт, а вот с теми, кого невозможно одолеть силовым способом, приходится (именно приходится) общаться, договариваться и изображать дружелюбие. Это суровая правда жизни, которая как никогда очевидна в текущий исторический период. И вот, прекрасно отчёт в том, что ситуация именно такая, отдают себе в Тегеране.

Так, сегодня министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Запад ведёт диалог с Исламской республикой за счёт того, что Тегеран обладает значительным ракетным потенциалом, который при необходимости может быть направлен против агрессора.

«Если бы они могли уничтожить наши ядерные объекты военной силой, была бы у них причина вести с нами переговоры?», — задаётся риторическим вопросом глава МИД Ирана.

Здесь необходимо понимать, что одной военной силы всё-таки недостаточно. Куда более важным фактором является готовность при необходимости данную военную силу применить. Пока что только Россия проявила политическую волю бросить вызов коллективному Западу и с помощью вооружённых сил начать подвижки к продвижению идеи необходимости формирования новой архитектуры европейской безопасности. Украинский кризис в первую и, по большому счёту, в последнюю очередь именно об этом, а не об Украине в отдельности, выступающей исключительно в роли поля боя и испытательного полигона для новейших систем вооружений. Киев хотел этой судьбы, Киев её добился.

#политика #иран
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